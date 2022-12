﻿Markert-Gruppe spendet an Kinder- und Jugendhospizdienst „Die Muschel“

Was tut man, wenn die Kinder schwer erkrankt sind? Oder wenn ein wichtiges Familienmitglied verstorben ist? Der Verein „Die Muschel“ aus dem Kreis Bad Segeberg begleitet Familien in solchen Zeiten. Nun erhält er eine 5000-Euro-Spende von der Markert-Gruppe Neumünster.

Neumünster. Kinder oder Eltern mit lebensverkürzenden Krankheiten benötigen eine besondere Unterstützung. Der Verein „Die Muschel“ begleitet genau jene sowie Menschen, die ein Familienmitglied verloren haben. Nun hat die Markert-Gruppe 5000 Euro an den Verein gespendet, damit dieser auch in Zukunft Familien begleiten kann.

Im Mittelpunkt der Arbeit vom Verein „Die Muschel“ stehen Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Krankheiten und ihre Familien. Diese werden regelmäßig zu Hause besucht und haben die Möglichkeit, seelischen Beistand zu bekommen oder kunst- und musiktherapeutische Maßnahmen in Anspruch zu nehmen. Die Helfer basteln beispielsweise mit den Kindern, malen und machen Ausflüge.

„Die Muschel“ sucht nach ehrenamtlichen Helfern

Auch die Begleitung von Familien mit schwererkrankten und sterbenden Elternteilen gehört zu den Angeboten der Muschel. Der Fokus liegt hierbei auf den Kindern: Es ist wichtig, dass sie bei Bedarf einen Gesprächspartner haben und man ihnen Auszeiten schafft. Eltern brauchen an dieser Stelle oft eine Beratung, wie es weitergeht. Eine Online-Trauerbegleitung ist ebenfalls möglich.

All diese und noch viele andere Angebote werden von haupt- oder ehrenamtlichen Helfern in die Tat umgesetzt. Um diese Arbeit zu unterstützen, hat die Markert-Gruppe 5000 Euro gespendet. Die Markert-Gruppe ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen in der 4. Generation mit Sitz in Hamburg und zwei Produktionsstandorten in Neumünster. Das Unternehmen hat sich auf dem Gebiet der textilen Filtration und Industrieschlauchleitungen spezialisiert.

"Die Muschel" freut sich über weitere Unterstützung auch durch ehrenamtliche Mitarbeit. Interessierte können sich unter Tel. 04551/802 3030 melden. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Vereins.