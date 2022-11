﻿Martinstag auf dem Großflecken in Neumünster

In ökumenischer Gemeinschaft feiern die drei christlichen Innenstadtgemeinden (Vicelin, Anschar und St. Maria-St. Vicelin) am Freitag, 11. November, den St. Martins-Tag mit einer Andacht am Feuer auf dem Großflecken in Neumünster.

