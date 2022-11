﻿Sicherheit in Neumünster: Keine Videoüberwachung, kein neues Personal

Für die Mehrheit der Mitglieder der Ratsversammlung Neumünster ist die Sicherheit in der Innenstadt kein Thema mehr. Nötig seien weder eine weitreichende Videoüberwachung noch mehr Personal beim Ordnungsdienst noch eine bessere Straßenbeleuchtung. Ein entsprechender Antrag der CDU wurde abgelehnt.

Vertrautes Bild in Neumünster: Kommunaler Ordnungsdienst ist unterwegs auf Streife.

Neumünster. Hauke Hahn (CDU) war überrascht von dem Echo, das er von den anderen Fraktionen für seinen Antrag bekam. Er hatte für die CDU beantragt, dass möglichst bald eine weitreichende Videoüberwachung installiert wird, der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) drei weitere Stellen bekommt und nicht an der nächtlichen Beleuchtung gespart wird. Dafür kassierte er Unverständnis und Populismus-Vorwürfe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der CDU-Antrag datierte vom 24. Oktober, als weite Teile der Innenstadt von der Polizei noch als "Gefährlicher Ort" angesehen wurden. Ende August hatte die Polizei damit auf dramatisch gestiegene Fallzahlen von Straßenkriminalität reagiert. An einem Gefährlichen Ort hat die Polizei Sonderbefugnisse.

Die Polizei Neumünster hat die Straftäter-Gruppe zerschlagen

Seit vergangenem Montag (14. November) gilt diese Einstufung nicht mehr, weil der massive Kontrolldruck der Polizei gewirkt hat und die Kriminalität deutlich zurückgegangen ist. Sieben Tatverdächtige sind festgenommen worden; allein gegen einen Mann liegen acht Anklagen vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Neumünster hatten etwa 40 Männer (14 Jahre bis Mitte 20) aus dem nordafrikanischen Raum monatelang ihr Unwesen getrieben, eingebrochen, Menschen bestohlen, überfallen und beraubt. Die Gruppe gilt nach Auskunft der Kripo als zerschlagen. Fünf Straftäter, gegen die jeweils mindestens ein Haftbefehl vorliegt, sind nach Angaben der Kriminalpolizei untergetaucht.

CDU: „Die Stadt sollte einige dunkle Ecken zusätzlich beleuchten“

Das subjektive Sicherheitsempfinden der Menschen ist nach Einschätzung von Hauke Hahn aber immer noch gestört, besonders in der Dunkelheit. "Ja, wir wollten Strom sparen, aber die Einschränkung der Straßenbeleuchtung war aus heutiger Sicht ein Fehler. Im Gegenteil, die Stadt sollte sogar einige dunkle Ecken zusätzlich beleuchten", sagte Hahn.

Die von Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) für das nächste Frühjahr angekündigte Videoüberwachung auf der Klosterinsel sollte nach Einschätzung der CDU unverzüglich installiert werden und auf Kuhberg und Großflecken ausgeweitet werden. Der KOD sollte mit mindestens drei Stellen aufgestockt werden, allerdings solle die Stadt das an anderer Stelle wieder einsparen.

Dem widersprach Bergmann in der Ratssitzung. Er könne in der Verwaltung keine drei Stellen einsparen. Eine großflächige Videoüberwachung sei zu teuer und in der dunklen Jahreszeit nicht nötig.

Grüner: „Wofür noch? Die Lage hat sich beruhigt“

Frank Matthiesen (SPD) hielt die von der CDU vorgeschlagenen Maßnahmen für unnötig. „Der Staat hat funktioniert, die Lage hat sich beruhigt, wir haben kaum noch Kriminalität in der Innenstadt“, sagte Matthiesen, im Hauptberuf Leitender Polizeidirektor und Polizeichef von Itzehoe. Er fahre spätabends ganz bewusst mit dem Fahrrad durch Rencks Park und sehe keine Probleme. Matthiesen: „Da ist keiner.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sven Radestock von den Grünen sah das ähnlich und warf der CDU vor, einen populistischen Antrag zu stellen. "Wofür noch? Die Lage hat sich beruhigt", sagte er. Eine flächendeckende Überwachung mit Video sei nicht sachgerecht, und außerdem habe die Stadt kein Personal, um auf all die Videomonitore zu schauen. Mark Michael Proch (NPD) sagte, die anderen Fraktionen, besonders die SPD, redeten die Lage schön.

Ein zweiter Vorstoß von Hauke Hahn blieb fruchtlos. „Die Menschen empfinden das aber ganz anders.“ Er kenne niemanden in Neumünster, der sagt: „Innenstadt – da fühle ich mich sicher!“ Am Ende wurde der CDU-Antrag nur vom Bündnis für Bürger (und wechselweise von FDP, LKR und NPD) unterstützt; SPD, Grüne und wechselnde Mitglieder anderer Fraktion stimmten dagegen und hatten in den drei Teilpunkten jeweils eine Mehrheit.