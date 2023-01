﻿Nach Messerattacke im Zug: Schule in Neumünster trauert um getötete Schülerin (16)

Trauer und Entsetzen an der Walther-Lehmkuhl-Schule in Neumünster: Eines der Opfer der tödlichen Messerattacke im Zug von Kiel nach Hamburg ging hier zur Schule. Schulleiter Andreas Bitzer und sein Team haben die Klasse des Mädchens (16) aufgefangen. Die ganze Schule steht unter Schock.

Neumünster. Als Andreas Bitzer am Mittwochnachmittag nach Hause fuhr, hörte er im Radio von der schlimmen Messerattacke im Regionalexpress nach Hamburg. „Ich weiß nicht warum – aber ich hatte sofort ein merkwürdiges Gefühl“, sagt der Leiter der Walther-Lehmkuhl-Schule (WLS) in Neumünster.

Einem Lehrer seines Kollegiums ging es ähnlich. „Er hatte von der Nummer des Zuges gehört und wusste, dass dort häufig unsere Schüler sitzen. Da wurden wir alle schon unruhig“, so Bitzer. Gegen 22.30 Uhr gab es dann die traurige Gewissheit: Eine WLS-Schülerin (16) ist unter den Todesopfern. Das bestätigte die Polizeidirektion Itzehoe am Donnerstag.

Schülerin im Zug getötet – Lehrer überbrachten traurige Nachricht

Bitzer hängte sich sofort ans Telefon und leitete Maßnahmen ein, informierte alle Lehrkräfte und das Sekretariat seines Regionalen Berufsbildungszentrums. Die Psychologin aus dem Krisenteam wurde alarmiert, auch eine Religionslehrerin, die eine Zusatzausbildung in Krisenintervention hat.

Bitzer und alle Lehrkräfte waren am Donnerstagmorgen frühzeitig in der Schule, um die Mitschülerinnen und -schüler des Mädchens in Empfang zu nehmen und in ihren Klassenraum zu bringen. Dort überbrachten sie die traurige Nachricht.

„Diese Klasse ist sehr eng miteinander. Es herrscht eine unglaubliche Trauer. Manche haben geweint, andere sind ganz still. Wir haben gemeinsam miteinander geschwiegen und getrauert. Wir hätten auch einen Notfall-Seelsorger dazuholen können, aber das scheint im Moment noch nicht nötig zu sein“, sagte Bitzer.

In welche Klasse und auf welche Fachschule das Mädchen ging, behält der Schulleiter aus Respekt vor dem Opfer und den Mitschülern für sich. Die WLS ist ein großes RBZ mit vielen Berufsfachschulen und ein Berufliches Gymnasium. Mit knapp 2500 Schülerinnen und Schülern ist die WLS die größte aller Neumünsteraner Schulen.

Vor der Walther-Lehmkuhl-Schule hängt die Deutschland-Flagge auf halbmast. Hier ging eines der Opfer zur Schule. © Quelle: Thorsten Geil

WLS Neumünster: Noch keine Gedenkstunde nach Messerstecherei in Brokstedt geplant

Die betreffende Klasse hat am Donnerstag natürlich keinen Unterricht. Die Mädchen und Jungen dürfen unter sich sein und können selbst entscheiden, wann sie nach Hause gehen. Andreas Bitzer hat Essen und Getränke besorgen lassen. Die vertrauten Lehrkräfte sind bei ihnen und bieten sich für Gespräche und gemeinsame Trauerarbeit an.

Ansonsten läuft der Schulbetrieb an der WLS am Donnerstag in geregelten Bahnen. Vor der Tür hängt die Deutschland-Flagge auf halbmast, aber das ist nach der tödlichen Messerstecherei am Bahnhof Brokstedt landesweit angeordnet worden.

„Es ist sonst normaler Unterricht. Derzeit ist auch noch keine Gedenkstunde geplant, aber es ist ja auch alles noch sehr frisch. Wir sind alle noch geschockt und sprachlos über diese sinnlose Tat“, sagt Bitzer.