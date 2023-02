﻿Das ist für den Gottesdienst mit Kanzler Scholz in Neumünster geplant

Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Sonntag in Neumünster am Gedenkgottesdienst für die Opfer der Messerattacke von Brokstedt teilnehmen. Das bedeutet erhöhte Sicherheitsmaßnahmen – und Einschränkungen für Kirchgänger.

Neumünster. Pastorin Simone Bremer wollte sich innerlich schon fast von ihrem Sonntagsgottesdienst verabschieden, aber dann wurde doch noch ein Kompromiss gefunden. „Der Gottesdienst in unserer Vicelinkirche findet am Sonntag um zehn Uhr ganz regulär statt“, sagte die Pastorin und Hausherrin im ältesten Neumünsteraner Gotteshaus. Aber gleich danach übernimmt das Bundeskriminalamt (BKA) die altehrwürdige Kirche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In größerer Runde wurde am Donnerstagabend die Planung des Gedenkgottesdienstes für die Opfer des Messeranschlags von Brokstedt neu durchgesprochen. Dazu laden die (evangelische) Nordkirche und das (katholische) Erzbistum Hamburg gemeinsam ein. Federführend ist die Bischofskanzlei in Schleswig. Vor einer Woche gab es bereits einen Gottesdienst in Brokstedt. Dort gedachten 350 Menschen der Opfer.

Nach dem Gottesdienst übernimmt das BKA die Vicelinkirche Neumünster

Auch Vertreter der Polizei waren in der Besprechung dabei, denn die kurzfristig angekündigte Teilnahme von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Anforderungen an die Sicherheitsmaßnahmen klar erhöht. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und weitere Mitglieder der Landesregierung hatten sich schon zuvor für die Veranstaltung um 14 Uhr in der Vicelinkirche angemeldet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach dem Vormittagsgottesdienst wird das BKA die Kirche am Kleinflecken mit Hunden durchsuchen, vorbereiten und seine Sicherheitsmaßnahmen einleiten. Danach darf niemand mehr hinein, bis die Gäste eintreffen. Das heißt, alle Vorbereitungen für die Gedenkfeier müssen vor zehn Uhr abgeschlossen sein.

Unklar ist, ob Besucher der Gedenkfeier in Neumünster kontrolliert werden

Die Veranstaltung ist öffentlich, aber Foto- und Fernsehaufnahmen sind verboten. Wenn auch die hinteren Bankreihen und die Emporen der Kirche aus dem Baujahr 1834 voll besetzt sind, finden darin bis zu 900 Menschen Platz. Unklar ist noch, ob die Besucherinnen und Besucher durch die Polizei kontrolliert werden.

Eröffnet wird die Gedenkfeier mit Musik von Mendelssohn-Bartholdy, auf der Orgel gespielt von Vicelin-Kantor Karsten Lüdtke. Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt wird begrüßen. Nach einem Gebet, einem Klage-Psalm und der Lesung eines Bibelverses wird Bischof Gothart Magaard predigen.

Lesen Sie auch

Dann singt die Gemeinde das Lied „Ich steh vor dir mit leeren Händen“. Erzbischof Stefan Heße leitet eine Lichterzeremonie, gefolgt von stillem Gedenken, Friedenswunsch, einer Orgelimprovisation, Fürbitten und dem Vaterunser.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach dem Lied „Bewahre uns Gott“, dem Segen und weiterer Musik wird die Gedenkstunde beendet. Weder der Bundeskanzler noch der Ministerpräsident werden sprechen.