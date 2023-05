﻿Eine Woche lang Musik von Bach in Neumünster

200.000 Kilometer als Ziel

Stadtradeln Neumünster: Rekord ist in greifbarer Nähe

Beim Stadtradeln in Neumünster haben die teilnehmenden Frauen, Männer und Kinder schon mehr als 150 000 Kilometer abgespult. Damit ist der Rekord des Vorjahres in greifbare Nähe gerückt, und auch das große Ziel von 200 000 Kilometern scheint bis zum Ende am Pfingstsonnabend realistisch. Viele Kilometer werden im Dunkeln dazukommen.