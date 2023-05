﻿Nachdem 13-Jährige ertrank: Notruf-Säulen sollen Einfelder See sicherer machen

Neumünster. Der Badeunfall im Juni 2021 hat die Stadt erschüttert: Nachdem eine 13-jährige Nichtschwimmerin im Einfelder See Neumünster versank und wenig später nur noch tot aus dem Wasser geholt werden konnte, haben die Stadt Neumünster und das Bad am Stadtwald noch am selben Tag entschieden: Es muss etwas passieren. Es sollte mehr Schwimmkurse geben und die Hilfe am See verbessert werden. Letzteres ist nun sichtbar: Seit Kurzem stehen vier Notruf-Säulen an den zentralen Badebuchten am Einfelder See in Neumünster.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei Säulen wurden direkt an der Schanze am Einfelder See errichtet, zudem eine an der Dorfbucht und eine an der Badestelle am Minigolfplatz – nur wenige Meter vom Ort des Badeunglücks entfernt. „Der genaue Standort wurde dort gewählt, wo der beste Empfang ist“, erklärt Stadtrat Carsten Hillgruber. In der Badebucht in Mühbrook steht keine Notruf-Säule, weil die nicht mehr in der Zuständigkeit der Stadt Neumünster liegt.

Nach Badeunfall im Einfelder See: So funktioniert die Notruf-Säule

Die rot-weiß-farbenen Notruf-Säulen funktionieren selbsterklärend: „Man drückt einfach auf den Knopf und ist dann automatisch mit dem Notruf 112 – der Leitstelle des Rettungsdienstes – verbunden“, sagt Neele Böckenhauer vom Fachdienst Jugend, Kultur und Sport der Stadt Neumünster. Außerdem sendet die Säule genaue GPS-Daten an die Rettungskräfte. Sie leuchtet außerdem, damit die Helfer schnell den Einsatzort finden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Notruf-Säulen seien eine wichtige Ergänzung, denn viele Badegäste ließen aus Angst vor Diebstahl ihr Handy im Auto oder zu Hause. Auch kollabierenden Joggern oder Menschen, die im Winter ins Eis einbrechen, könne so schnell geholfen werden, so Hillgruber weiter.

Wo stehen in Schleswig-Holstein Notruf-Säulen?

Entwickelt hat die Notruf-Säulen die Björn-Steiger-Stiftung, unterstützt wird sie von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Baden-Württemberg. Bundesweit stehen etwa 350 dieser Anlagen, in Schleswig-Holstein sind es 46, zum Beispiel in Felde am Westensee, in Borgstedt, am Jungmannufer in Eckernförde oder am Großen Plöner See in Bosau.

„Die Säulen werden genutzt – im Sommer werden im Schnitt bundesweit 50 bis 60 Notrufe über die Säulen abgesetzt, im Winter war das Geringste 4 Notrufe. Es gibt keine Säule, die nicht genutzt wird“, sagt Andreas Mihm, Projektleiter der Notrufsäulen bei der Björn-Steiger-Stiftung. Natürlich komme es vor, dass der Notrufknopf aus Spaß betätigt werde – „das ist aber ein sehr kleiner Anteil und außerdem strafbar“, erklärt Mihm.

Darum ist Vandalismus bei den Notruf-Säulen kaum möglich

Und in Sachen Vandalismus „haben wir dazugelernt“, sagt er. Die Anlagen seien mittlerweile aus extrem massivem Stahl, damit sei eine Zerstörung schwierig. Weiterer Pluspunkt: „Die Anlage braucht so gut wie gar keine Wartung, weil sie sich autark versorgt über eine Mini-Solaranlage“, sagt Hillgruber weiter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Kosten von 6550 Euro pro Stück übernimmt die Stadt Neumünster für drei Anlagen, eine wird von der Björn-Steiger-Stiftung finanziert.

Nach Ertrinken der Nichtschwimmerin: Schwimmkurse in Neumünster ausgebucht

Die Stadt Neumünster hatte sich außerdem vorgenommen, mehr Schwimmkurse anzubieten nach dem Ertrinken der Nichtschwimmerin. „Wir haben ein paar mehr anbieten können, sind aber auch auf Schwimmlehrer angewiesen“, sagt Hillgruber. Genaue Zahlen nannte er nicht.

Die Lage beim Bad am Stadtwald ist angespannt: „Wir laufen als Schwimmkursanbieter seit Jahren auf Volllast von den Personalkapazitäten und haben das Kursangebot nicht erhöhen können“, erklärte Sprecherin Saskia Ullrich auf Nachfrage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Wartelisten werden im Bad nicht geführt, „sondern wir verkaufen die Kursstaffeln immer kurz vor Beginn – diese sind dann innerhalb weniger Augenblicke ausverkauft, was auf eine sehr starke Nachfrage hindeutet“, sagt Ullrich. Wie lange Kinder im Schnitt auf einen Platz im Schwimmkurs wartete, können sie nicht sagen.

KN