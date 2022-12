﻿Nasanin Bergmann solidarisiert sich mit den Menschen im Iran

Neumünster. Seitdem Jina Mahsa Amini im Iran umgebracht wurde, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig getragen haben soll, versuchen Menschen auf der ganzen Welt, auf Frauenrechte aufmerksam zu machen. Auch die Iranerin Nasanin Bergmann tut seitdem alles dafür, die Frauen im Iran zu unterstützen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf dem Weihnachtsmarkt bietet die Ehefrau von Neumünsters Oberbürgermeister Tobias Bergmann gemeinsam mit anderen iranischen Frauen persisches Essen an. Außerdem verteilen sie Süßigkeiten in einer kleinen Tüte, auf denen klare politische Botschaften stehen, etwa „#mahsaamini“ oder „Frau, Leben, Freiheit“.

Nasanin Bergmann geht auf dem Weihnachtsmarkt herum. Sie fragt Menschen, ob sie ihr eine Faust geben – dann öffnet sie ihre Hand, in der sich die kleine Tüte befindet und schenkt sie der Person. „Die Menschen fangen immer an, zu lächeln, wenn sie sehen, was sich in meiner Hand befindet – das finde ich besonders schön“, sagt sie.

Sie möchte den Menschen in Neumünster etwas Gutes tun und gleichzeitig auf die Situation im Iran aufmerksam machen. „Wir verkaufen hier persische Gerichte. Die persische Suppe hat schon viele Fans“, sagt Bergmann. Tee und Süßigkeiten gibt es umsonst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Frauenbewegung im Iran: Nasanin Bergmann kämpft mit

Schon lange engagiert sich Nasanin Bergmann für die Frauen im Iran: „Wir möchten die gute Seite vom Iran verbreiten. Wir wollen zeigen, dass wir nicht nur traurig sind. Wir kämpfen nicht nur. Wir haben auch eine andere Seite, wir können auch glücklich leben – und dafür kämpfen wir“, betont Bergmann. Sie ist immer wieder auf Demonstrationen zu finden. In Neumünster, aber auch in Kiel und in Hamburg. Dort hält sie reden und macht Performances. 

„In diesen dunklen Zeiten für uns möchten wir zeigen, dass man den schlechten Geschmack trotzdem etwas süßer und besser machen kann – deshalb haben wir die Gelegenheit genutzt, um Essen, Süßigkeiten und Tee zu verteilen“, sagt Nasanin Bergmann. Sie ist aber auch dankbar für die Unterstützung der Menschen. Sie finde es toll, dass sich alle Leute so solidarisch zeigen, Mitgefühl zeigen und bei dem Thema dabei sind.

Das können Sie tun, um die Menschen im Iran zu unterstützen

Was Nasanin Bergmann mit allen anderen demonstrierenden Iranern eint, ist dass sie die Stimme der Menschen sein wollen, die sich gerade im Iran befinden und aufgrund ihrer Proteste ihr Leben aufs Spiel setzen. „Ich möchte euch bitten, dass ihr weiterhin unsere Stimme bleibt und über die Situation im Iran sprecht. Es gibt zwar viele Menschen, die darüber Bescheid wissen – aber eben nicht alle. Man muss über Hinrichtungen sprechen, die gerade ungerechter Weise stattfinden im Iran – wir haben jetzt erst wieder zwei junge Menschen verloren“, sagt Bergmann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Frauenbewegung im Iran zu unterstützen. Sogenannte politische Patenschaften ermöglichen es Abgeordneten, etwas für politische Gefangene im Iran zu tun. Sie können Briefe an die Botschaften oder die Regierung schreiben, um sich mit ihrer politischen Rolle für Gefangene einzusetzen und Druck auf das Regime auszuüben, so dass die Chance steigt, dass diese Menschen nicht hingerichtet werden. Deshalb bitte Nasanin Bergmann darum, Abgeordneten einen Brief zu schreiben, um sie auf diese politische Patenschaften aufmerksam zu machen.