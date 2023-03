﻿Neue Express-Sommerbusse an Sonntagen in Neumünster

Am ZOB an Neumünsters Bahnhof starten und halten alle Busse.

Die Stadtwerke Neumünster reagieren auf einen häufig geäußerten Wunsch ihrer Fahrgäste: Von April bis Oktober führen sie an Sonn- und Feiertagen zwei neue „Sommerlinien“ ein. Die fahren auf direkten Wegen zum Bad am Stadtwald, zum Tierpark, zu den Holstenhallen und an den Einfelder See.

