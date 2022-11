﻿Neue Kita hinter alten Kasernenmauern in Neumünster

Auf dem Gelände der ehemaligen Sick-Kaserne in Neumünster entsteht ein neues Familienzentrum samt einer Kindertagesstätte mit 60 Plätzen. Auch das Kinder- und Jugendzentrum Projekthaus wird dort eine neue Heimat finden. Die Eröffnung ist in zwei Jahren geplant.

Spatenstich für das Familienzentrum Werderstraße (von links): Stadtteilvorsteher Erhard Christian Schättiger, Stadtbaurätin Sabine Kling, Oberbürgermeister Tobias Bergmann, Staatssekretär Jörg Sibbel und Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger legen Hand an.

Neumünster. Die alte Panzerrampe der Sick-Kaserne steht noch mitten auf dem Grundstück, aber in wenigen Wochen wird auch sie verschwunden sein. Dann können die Bagger sich erst richtig auf dem Grundstück an der Werderstraße 10 in Neumünster austoben. Der erste Spatenstich für das neue Familienzentrum ist jetzt gemacht.

Seit 2016 plant die Stadt hier, am Rande des Stadtteils Böcklersiedlung-Bugenhagen, einen Neubau. Zunächst sollte nur eine Kita gebaut werden, aber später wurden die Pläne angepasst: Unter dem Dach eines großen, zweistöckigen Familienzentrums soll mit der Kita und einem Jugendzentrum eine Anlaufstelle entstehen, an dem „die Kompetenzen und Ressourcen zum Wohle der Familien im Sozialraum gebündelt werden“, heißt es in der offiziellen Mitteilung der Stadt Neumünster.

Das „Projekthaus“ zieht auch an die Werderstraße um

Mit dem ersten Spatenstich ist am Montag offiziell der Startschuss gefallen. Das Kieler Innenministerium hatte bis zu 5,7 Millionen Euro Städtebauförderungsmittel von Bund, Land und Stadt für den Bau freigegeben.

Die Kinder- und Jugendeinrichtung „Projekthaus“ an der Wasbeker Straße 87 wird nach Fertigstellung dort einziehen; der alte Standort wird aufgegeben. Er ist nicht mehr zeitgemäß, zu klein und hat keine Außenanlagen. Die werden an der Werderstraße mit angelegt, liegen dann geschützt hinter der ehemaligen Kasernenmauer, die Freiflächen für den Kinder- und Jugendbereich grenzen an die öffentliche Grünfläche.

Innenstaatssekretär Jörg Sibbel lobte beim Spatenstich das Gesamtprojekt als wichtigen neuen und zentralen Anlaufpunkt: „Hier entsteht ein Ort, an dem die Kinder und Jugendlichen aus diesem Stadtteil gestärkt, vielleicht auch in der einen oder anderen Lebenssituation an die Hand genommen werden und ihnen geholfen wird, ihren Weg zu finden.“

Anlaufstelle für Familien in Neumünster

Leider hätten nicht alle Kinder immer die gleichen Startbedingungen – deshalb seien derartige Orte so wichtig, so der Staatssekretär weiter: „An diesem zentralen und fußläufig erreichbaren Standort werden die verschiedenen Funktionen gebündelt, die sich alle um Familien, Kinder und Jugendliche drehen. Damit wird in die Zukunft dieses Stadtteils investiert, denn Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft.“

Das Familienzentrum ist Teil der sogenannten städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Stadtumbau“ in Neumünster. Dafür wurden bisher inklusive des städtischen Anteils rund 10,7 Millionen Euro an Städtebauförderungsmitteln bereitgestellt. Als treuhänderischer Sanierungsträger wickelt die BIG Städtebau das Projekt für die Stadt ab. Die Eröffnung ist für Ende 2024 vorgesehen.

OB: „Die Kinder sollten hier schon längst spielen, aber nun geht es endlich los“

Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) erinnerte daran, dass seit 2016 an dem Projekt geplant werde, es aber sehr komplex sei. Mehrfach waren die Pläne geändert worden. „Die Kinder sollten hier schon längst spielen, aber nun geht es endlich los“, sagte Bergmann. Er findet auch die Idee gut, dass im Obergeschoss ein Raum für Vereine des Stadtteils geschaffen werde.

Die Sick-Kaserne wurde 1994 als erste der drei Kasernen in Neumünster geschlossen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft GmbH kaufte den Technischen Bereich und baute Wohnungen. Zwei Seniorenheime haben sich in den übrigen Gebäuden angesiedelt.