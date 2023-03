﻿Neue Vortragsreihe für Verbraucher im Modehaus

Das Modehaus Nortex in Neumünster präsentiert eine neue Veranstaltungsreihe, die an ausgewählten Terminen im Modehaus stattfindet. Experten aus verschiedenen Fachgebieten sprechen über Themen, die die Menschen in Schleswig-Holstein interessieren.

Neumünster. Es beginnt mit einem Verbraucherschützer: Das Modehaus Nortex in Neumünster startet eine neue Veranstaltungsreihe, die an ausgewählten Terminen im Modehaus stattfindet. Experten aus verschiedenen Fachgebieten sprechen über Themen, die die Menschen in Schleswig-Holstein interessieren.

Zum Auftakt gibt Tristan Jorde von der Verbraucherzentrale Hamburg eine Orientierung im Dschungel der Textilsiegel: Was bedeuten sie, wie vertrauenswürdig sind sie? Der Vortrag in dem Modecenter am Grünen Weg in Neumünster am Mittwoch, 22. März, beginnt um 17 Uhr und dauert eine halbe Stunde; danach ist eine Diskussion möglich.

Einblick in Familienforschung in Neumünster

Am 19. April gibt Dr. Klaus Kohrt Einblicke in die schleswig-holsteinische Familienforschung, am 10. Mai geht es um Reisetrends in Europa und am 5. Juli um Ausgrabungen in Schleswig-Holstein. Start ist jeweils um 17 Uhr, die Teilnahme gratis. Eine Anmeldung ist auf www.nortex.de oder unter Telefon 04321 - 87 00 211 möglich.