﻿Neue Zug-Werkstatt könnte Kleingärten in Neumünster gefährden

Überfall in Neumünster-Einfeld: Frau (79) befreit sich und ruft Polizei

Nach dem Überfall in Neumünster-Einfeld gibt die Polizei nun weitere Details bekannt. So hatte der Täter das ältere Ehepaar in die Wohnung gedrängt und einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet. Die Frau konnte sich jedoch befreien und die Ermittler rufen.