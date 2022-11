﻿Neuer Krimi aus Bordesholm: Enkeltrick und ein Mord stehen im Fokus

Der 14. Bordesholm-Krimi liegt vor. Im Mittelpunkt: Enkeltrick, ein Mord und eine Erklärung, warum sich die italienische Mafia über den deutschen Datenschutz freut. Am Totensonntag, 20. November, ist eine öffentliche Lesung aus dem Werk im Hotel Seeblick in Mühbrook geplant.

Das Autorenquartett Bernd Lohse, Norbert Prätorius, Jürgen Baasch und Henning Thomsen (von links) präsentiert „Die Enkel-Falle“ – am Sonntag, 20. November, ist eine Lesung im Hotel Seeblick in Mühbrook geplant.

Bordesholm. Mit fiesen Methoden versuchen Kriminelle, ans Geld der Rentnerin Ursula Nielsen zu gelangen – einen Mord muss das Ermittlerduo Erika Friedberg und Wilhelm Bielfeld auch klären. „Die Enkel-Falle“ lautet der Titel des 14. Bordesholm-Krimis, der im Handel zu haben ist und am Totensonntag, 20. November, im Hotel Seeblick bei einer Lesung präsentiert wird.

Die Autoren Jürgen Baasch, Bernd Lohse und Henning Thomsen sind bei diesem Werk von Norbert Prätorius aus Wattenbek verstärkt worden, der den im vergangenen Jahr plötzlich verstorbenen Detlef Tanneberger ersetzt hat. „Das hat richtig Spaß gemacht. Es gab mit den anderen drei Schreibern auch keine Eingewöhnungsschwierigkeit. Der von Henning Thomsen gut geschriebene Handlungsablauf hilft sehr, dass man gut ins Thema hereinkommt“, erzählte Prätorius am Donnerstag bei der Vorstellung. Er ist auch Mitglied in der Schreibwerkstatt von Jürgen Baasch. Zum Beispiel gehört er mit zum Team, das sich um die Corona-Geschichten kümmert. 2020 hatte Prätorius dazu aufgerufen, Erlebnisse aus der Pandemie aufzuschreiben.

1000 Bordesholm-Krimis werden pro Jahr verkauft

Pro Jahr werden vom neuen Bordesholm-Krimi etwa 1000 Exemplare verkauft, berichtete Jürgen Baasch, der von 1992 bis 2004 hauptamtlicher Bürgermeister in Bordesholm war und seitdem Schreibwerkstätten anbietet. Seit Januar haben die Autoren an der „Enkel-Falle“ gearbeitet. Alle 14 Tage traf sich das Quartett. Den Autoren gelingt es auch diesmal, ihre Lebenserfahrungen aus Verwaltung, Polizei und Versicherung einzubringen. Spannung und Humor kommen nicht zu kurz.

Die Themen gehen auch nicht aus. Es handelt sich überwiegend um regionale Ereignisse, die mit Standorten und Menschen aus der Region verknüpft werden. „Man wird schon mal angesprochen von Personen, die gerne mal in einem der nächsten Krimis namentlich mitwirken wollen“, so der Jurist Henning Thomsen, der auch stellvertretender Bürgermeister in Groß Buchwald ist.

Wie aktuell die „Die Enkel-Falle“ ist, zeigt laut Thomsen ein Beispiel aus seiner Gemeinde. „Eine Nachbarin erzählte mir neulich, dass sie angerufen wurde. Ihre Tochter habe einen Unfall gehabt und man brauche dringend Geld, um ihr zu helfen“, berichtete er weiter. „Gut, dass die Tochter zum Zeitpunkt des Anrufes eine Etage höher im Haus weilte.“

Autorenquartett stellt Krimis bei Lesung in Mühbrook vor

Anmeldungen für die Lesung am Sonntag, 20. November, ab 17 Uhr werden vom Hotel Seeblick unter Tel. 04322/699090 entgegengenommen. Hauptsächlich werden Passagen aus der Neuerscheinung präsentiert. Henning Thomsen wird aber auch aus „Schatten über dem Landeshaus“ lesen, der im Sommer als Krimi Nummer 13 von ihm alleine geschrieben und veröffentlicht wurde. Dabei geht es um die Barschel-Affäre.

Der Krimi ist in der Ahlmannschen Buchhandlung in der Holstenstraße in Bordesholm zu bekommen. Im kommenden Jahr steht König Fußball bei der 15. Auflage im Mittelpunkt, verriet der ehemalige Polizeioberrat der Direktion in Neumünster, Bernd Lohse.