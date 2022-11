﻿Neuer Kunstpreis aus Neumünster für junge Künstler

Neumünster. Rainer Gröschl weiß, wovon er redet. „Ich kenne das, wenn man kein Geld für Material hat oder schlicht keine Zeit für die Kunst, wenn man nebenbei arbeiten muss“, sagt der Kieler Künstler und Galerist. Gemeinsam mit der Neumünsteraner Stifterin Brigitte Gerisch-Hölk lobt er darum einen Preis aus.

Bei dem Namen ließen sich Gerisch und Gröschl von ihren eigenen Namen inspirieren: „G+G Art Award Nord“ heißt der Preis, der von 2023 an jährlich vergeben werden soll. Beide Partner steuern je die Hälfte des Preisgeldes von 10 000 Euro bei. Außerdem dürfen die Sieger eine Ausstellung bestücken, die 2024 in den Räumen der Gerisch-Stiftung in Neumünster und in der Galerie Gröschl in Kiel gezeigt werden soll.

Der Kunstpreis aus Neumünster richtet sich vor allem an junge Leute

Der Preis richtet sich an Künstlerinnen und Künstler aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Dänemark, die innerhalb der letzten fünf Jahre einen Master-Abschluss (Meisterschüler/in) an einer der staatlichen Kunsthochschulen oder Akademien in Kiel, Hamburg, Aarhus, Kopenhagen und Odense gemacht haben oder dort noch studieren. Gröschl: „Wir nehmen bewusst auch Dänemark mit in den Fokus, denn beide Regionen sind auch in der Kunst eng miteinander verknüpft.“

„Wir wollen junge zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler fördern, die in allen Sparten der Kunst unterwegs sein können. Eine unabhängige Jury wird über die Vergabe entscheiden, und der Preis kann auch auf zwei Personen aufgeteilt werden“, sagte Brigitte Gerisch-Hölk.

Kunstpreis-Stifter Rainer Gröschl: „Ohne finanzielle Sorgen bekommt man einen anderen Blick auf die Dinge“

Gerade junge Künstler brauchen aus Sicht der beiden Stifter die Unterstützung. Allein der Einkauf von Farben, Leinwänden, Ton oder sonstigen Materialien kostet sehr viel Geld, und auch Wohnungen und Ateliers müssen bezahlt und beheizt werden. „Man bekommt einfach einen anderen Blick auf die Dinge, wenn man keine finanziellen Sorgen hat. Das wirkt sich auf die Qualität aus“, sagte Rainer Gröschl.

Die Ausschreibung des G+G Art Award Nord wird auf den Internetseiten der Galerie Gröschl und der Gerisch-Stiftung bereitgestellt. Die Bewerbungsfrist endet am 7. April 2023. Mitte Mai fällt die Entscheidung, im Juni ist die Preisverleihung vorgesehen. „Und dann haben die Sieger ungefähr ein Jahr Zeit, mit dem Geld etwas anzufangen und sich auf die Ausstellung vorzubereiten“, sagte Rainer Gröschl.