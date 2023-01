﻿Neuer Rekord in Neumünster: 26.700 Notrufe im Jahr 2022

Im Jahr 2000 gingen auf der Einsatzleitstelle der Berufsfeuerwehr Neumünster noch rund 10.000 Notrufe ein. Im Jahr 2022 waren es nach einer stetigen Steigerung mehr als 26.700. Das hat die Retter immer wieder an die Belastungsgrenze gebracht. Das liege auch an einem gesellschaftlichen Wandel.

Neumünster. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Neumünster wurden in der Silvesternacht nicht, wie in zahlreichen anderen Städten, von Betrunkenen regelrecht angegriffen – aber ein Vergnügen war der Job auch in Neumünster nicht. „Der Trend hält seit Jahren an: ,Rein zufällig’ werden Raketen in unsere Richtung gezündet oder Böller unter den Rettungswagen geworfen. Generell ist die Wertschätzung für unsere Arbeit gesunken“, sagt Jan Heitmann, stellvertretender Leiter der Berufsfeuerwehr Neumünster.

Er und sein Fachdienstleiter Marc Kutyniok sowie Robert Wenzel, Chef des Rettungsdienstes, und Neumünsters Erster Stadtrat Michael Knapp stellten die Jahresbilanz 2022 vor. Es gehöre mittlerweile zum Alltag, dass Menschen sich über die Rettungstransportwagen (RTW) auf der Straße beschwerten, sagte Kutyniok. „Aber wir stehen da nicht zum Spaß oder kommen zur Wohnungsbesichtigung, sondern wir wollen im Zweifel Menschen retten“, so Kutyniok.

Und die Zahl der Einsätze ist auch 2022 wieder gestiegen. Im Jahr 2000 gingen auf der Einsatzleitstelle der Berufsfeuerwehr Neumünster noch rund 10.000 Alarmierungen ein. Im Jahr 2022 waren es nach einer stetigen Steigerung schon mehr als 26.700 – und das hat die Retter immer wieder an die Belastungsgrenze gebracht.

„Früher hat die Clique ihren volltrunkenen Kumpel nach Hause geschafft. Heute rufen sie 112“

Dabei bleibt nach den Beobachtungen von Jan Heitmann die Zahl der echten Notfälle relativ konstant. Viele Anrufer bräuchten weder einen Notarzt noch einen Rettungswagen, sondern könnten einfach zum Arzt gehen, die blutende Kopfwunde selber mit einem Pflaster versorgen oder die wochenlangen Rückenschmerzen auch noch bis Montagmorgen aushalten.

Michael Knapp sieht auch einen gesellschaftlichen Wandel. „Früher hat die Clique ihren volltrunkenen Kumpel nach Hause geschafft. Heute rufen sie 112 und lassen ihn mit dem RTW abholen“, sagte er.

Im Rettungsdienst bei der Berufsfeuerwehr Neumünster (von links): Alexander Blüher, Jan Heitmann (stellvertretender Fachdienstleiter), Kira Zacharias und Robert Wenzel. © Quelle: Thorsten Geil

In Neumünster liegt der Rettungsdienst komplett in der Hand der Berufsfeuerwehr. Das hat unter anderem den Vorteil, dass bei Engpässen auf Rettungs- oder Notarztwagen das Personal aus dem Löschdienst dort aushelfen kann. Alle Feuerwehrbeamten haben auch eine Ausbildung als Notfallsanitäter.

Die Freiwilligen Feuerwehren helfen in Neumünster ständig aus

Aufgefangen wird das über die Freiwilligen Feuerwehren. „Das lässt uns immer handlungsfähig bleiben, aber es geht letztlich auf die Schultern der ehrenamtlichen Feuerwehrleute“, sagte Jan Heitmann. Über Verträge versorgen die Neumünsteraner auch zahlreiche Umlandgemeinden mit; so gab es im vergangenen Jahr 1643 Einsätze in den Nachbarkreisen.

Regulär sind tagsüber neun RTW und zwei Notarztfahrzeuge im Einsatz, aber wegen unbesetzter Stellen waren es in den ersten Monaten 2022 nur acht RTW. „Im gesamten Jahr fehlten uns durchschnittlich 7,5 Notfallsanitäter. Trotzdem haben wir die Hilfsfrist im Schnitt zu 94,46 Prozent eingehalten“, sagte Robert Wenzel, Chef des Rettungsdienstes. Gesetzliche Vorgabe ist, dass zwölf Minuten nach einer Alarmierung das erste Fahrzeug am Einsatzort ist – und das in mindestens 90 Prozent aller Fälle.

Die Hilfsfristen werden in Neumünster vorbildlich eingehalten

Die Feuerwehr sucht ständig neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Lösch- und im Rettungsdienst und bildet auch aus. Kutyniok: „Es ist wirklich ein sehr schöner Beruf. Er ist sinnvoll, und wir helfen den Menschen. Das gibt ein gutes Gefühl.“

Der Erste Stadtrat Michael Knapp lobt seinen Fachdienst 37: „Wir können in Neumünster wirklich froh sein, dass wir eine Berufsfeuerwehr mit diesem leistungsstarkem Rettungsdienst haben.“