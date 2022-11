﻿Neuer Verein: Dorftreff hat viele Ideen für Jung und Alt

In Rodenbek hat sich ein neuer Verein gegründet: Unter Vorsitz von Silke Engel will der Dorftreff e.V. viele neue Ideen umsetzen und Veranstaltungen organisieren – für Jung und Alt in der Gemeinde.

Rodenbek. Die Idee wurde im Festausschuss der Gemeinde Rodenbek geboren: „Wir sind ja schon lange im Festausschuss mit vielen Aktiven engagiert dabei, um Feste wie das Vogelschießen zu organisieren“, erklärt Silke Engel. Doch die Zukunft hält Probleme bereit: „Gemeinden sollen künftig steuerlich belangt werden, daher haben wir uns entschieden, einen Verein zu gründen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unterstützung für die Idee gab es ganz schnell aus den eigenen Reihen des Festausschusses. „Fast alle haben gleich gesagt, dass sie mitmachen“, erinnert sich Engel. Und so waren bei der Gründung des Vereins auch 25 Mitglieder dabei.

Rodenbek: Viele Ideen wie Tanzabend oder Spielenachmittag sind geplant

Ziel des Vereins ist die Förderung der Dorfgemeinschaft, „Wir wollen für Kinder und Jugendliche Aktionen anbieten und auch etwas zur Ortsverschönerung beitragen“, erklärt Engel, die sich zur ersten Vorsitzenden hat wählen lassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ihre Stellvertreterin heißt Sonja Berndt, als Kassenwartin ist Britta Engel-Hoffmann dabei und Julia Buttenschön ist Schriftführerin. „Als Verein sind wir nun gemeinnützig und können uns problemlos engagieren“, so Engel.

Ideen gibt es genug. „Wir denken an Malkurse, aber auch an Erste-Hilfe-Kurse. Genauso auch an Brandschutzfrüherziehung, die wir vielleicht für die Kleinen anbieten“, erklärt die Vereinsvorsitzende, die für zwei Jahre gewählt wurde.

Lebendiger Adventskalender am 12. Dezember in der Alten Schule

Silke Engel erinnert sich, dass es einen solchen Verein bereits in Rodenbek gegeben hat. „Von 1977 bis 1991 gab es einen aktiven Dorftreff. Und daher haben wir entschieden, dass wir den Namen übernehmen.“ Damals wurden auch Sonnenwendfeiern und Fußballspiele organisiert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir haben viele Ideen und wir werden viele umsetzen“, freut sich Silke Engel auf die neue Aufgabe im Verein Dorftreff.

Das nächste Event steht bereits in der Planung: „Wir machen natürlich beim lebendigen Adventskalender in Rodenbek mit. Am Montag, 12. Dezember, gibt es ab 18 Uhr Punsch und Kekse in der Alten Schule. Organisiert vom Verein Dorftreff“, erklärt Silke Engel.