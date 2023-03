﻿Neumünster: 20 000 Zigarettenkippen in einer Stunde gesammelt

Von diesem „Erfolg“ waren die rund 120 Schülerinnen und Schüler selber überrascht: Innerhalb von nur einer Stunde sammelten sie am Mittwoch rund 20 000 Zigarettenkippen von den Straßen in der Innenstadt von Neumünster ein. Überraschend war, wo sie die meisten fanden.

Neumünster. Mit einer Zigarettenkippen-Sammelaktion haben am Mittwoch in Neumünster rund 120 Schülerinnen und Schüler exemplarisch für alle Städte auf das Umweltproblem der schadstoffhaltigen Zigarettenkippen aufmerksam gemacht. Sie schwärmten am Gänsemarkt aus und brachten in gut einer Stunde rund 20 000 Kippen mit.

Aus Neumünster waren am „Tag des Wassers“ die Walther-Lehmkuhl- und die Theodor-Litt-Schule (TLS) dabei. Die anderen Schulen waren aus Bad Segeberg, Elmshorn, Kiel und Rendsburg. Unterstützt wurde die Aktion von den Naturfreunden Schleswig-Holstein.

Zigarettenkippen sind gefährlich für das Trinkwasser

„Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass achtlos weggeworfene Zigarettenkippen für die Gewässer und unser Trinkwasser immer noch eine weltweit unterschätzte Gefahr darstellen“, sagte Sonja Lorenz, Lehrerin an der TLS.

Sie hatte keine Probleme damit, ihre Schülerinnen und Schüler zu motivieren, bei der Aktion mitzumachen. „Den meisten jungen Leuten ist das Thema schon bewusst“, sagte sie. Die gingen in Gruppen vom Gänsemarkt aus in alle Himmelsrichtungen und sammelten die Kippen mit Greifwerkzeugen oder bloßen Händen ein.

Eine einzige Kippe hat laut Fachlehrer Mohamad Rajab von der Walther-Lehmkuhl-Schule das Potenzial, 40 bis 200 Liter Grundwasser zu verunreinigen. „Und jedes dritte Stück Müll in unseren Ozeanen ist ein Zigarettenfilter. Dabei ist das der reinste Sondermüll, alles voller Chemie“, sagte der promovierte Chemiker.

Die Straßenreinigung war in Neumünster schon unterwegs gewesen

Nach gut einer Stunde trafen alle Gruppen wieder am Gänsemarkt ein und kippten ihre Beute in drei große Gläser. Es wurde gezählt und dann auf 20 000 hochgerechnet. „Wahnsinn, was hier rumliegt“, sagte eine Schülerin aus Kiel. Dabei soll die Straßenreinigung am Morgen schon in der Innenstadt unterwegs gewesen sein.

Ein Lehrer, der seine Klasse durch die Innenstadt von Neumünster begleitete und selber mitsammelte, war erstaunt. „Die meisten Kippen habe ich tatsächlich ausgerechnet rund um die Mülleimer herum gefunden. Aber auch an den Parkstreifen lagen viele. Wahrscheinlich werfen die Leute sie weg, bevor sie ins Auto steigen“, sagte er. Allerdings habe er auch kaum Aschenbecher in der Innenstadt gesehen.

Die Naturfreunde Schleswig-Holstein vertreten die Ansicht, dass gerade „wasserbewusste Städte“ (das Motto des Weltwassertages 2023) sich weitaus stärker um kippenfreie Böden bemühen sollten.