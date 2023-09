30 000 Euro Spende verschönern diese zehn Spielplätze

Neumünster. Die Spielplatz-Sanierungsaktion „Spielen? Aber sicher!“ zielt darauf ab, Spielplätze in Schleswig-Holstein den Sicherheitsstandards entsprechend zu gestalten und für Kinder aller Altersgruppen attraktiv zu machen. Die VR-Bank zwischen den Meeren unterstützt die Aktion zum dritten Mal.

„Wir möchten, dass jedes Kind in unserer Region ein sicheres und abwechslungsreiches Spielumfeld hat“, sagte Dirk Dejewski, Co-Vorstandssprecher der Bank mit Sitz in Neumünster.

VR-Bank zwischen den Meeren: 30 Spielplätze haben sich um Spenden beworben

In einer vierwöchigen Bewerbungsphase konnten Gemeinden und andere Träger ihren Spielplatz für eine Sanierung vorschlagen. Das Interesse war sehr groß, es trudelten gleich 30 Bewerbungen ein.

„Das hat uns gezeigt, dass der Sanierungsbedarf in vielen Städten und Gemeinden groß ist“, sagte Dejewski, als er je 3000 Euro an zehn Organisationen aus Neumünster und den Kreisen Segeberg, Rendsburg-Eckernförde und Plön überreichte.

Insgesamt hat die VR-Bank 60 000 Euro für die Region von Ostholstein und Plön über Bad Segeberg bis in den Raum Neumünster ausgeschüttet.

Das sind die Empfänger der VR-Bank-Spende

Die Stadt Neumünster wird auf dem Spielplatz Veilchenweg neue Spielgeräte anschaffen, die Kita Padenstedt eine Doppelschaukel. Eine neue Rutsche ist für die Ev.-Luth. Kindertagesstätte in Boostedt geplant, und die Hermann-Claudius-Grundschule Wasbek will mit der Spende der VR-Bank zwischen den Meeren Spielgeräte reparieren und instandsetzen lassen.

Die Gemeinde Brügge hatte zweimal Glück: Der Spielplatz am Tüderkamp bekommt eine Hängebrücke und eine Sitzbank. Die Kommunale Kita kann ihren Niedrigseil-Parcours und den Rutschenturm warten und reparieren lassen.

Die Ev.-Luth. Kindertagesstätte St. Marien in Bad Segeberg bekommt 3000 Euro für ein neues Sonnensegel für die Sandkiste. Die Gemeinde Fahrenkrug kann Spielgeräte reparieren, warten und überprüfen lassen. Die Kita „Drei kleine Freunde“ in Tensfeld kann sich eine Holzgartenhütte leisten, und die DRK-Kita „Rappelsnuut`n“ in Stolpe hat nun die finanziellen Möglichkeiten, um ihren Spieleschuppen reparieren zu lassen.

Die VR-Bank zwischen den Meeren war nach der Fusion mehrerer Genossenschaftsbanken entstanden. So schloss sich die VR-Bank Ostholstein Nord/Plön mit der VR-Bank in Neumünster (VR-Bank zwischen den Meeren) zusammen. Eigentlich wollten die Neumünsteraner mit Instituten in Husum und Handewitt zusammengehen. Doch diese Fusion platzte in letzter Minute. Das passte der VR-Bank Ostholstein Nord/Plön ins Konzept. Sie war seit Jahren auf der Suche nach einem Partner.

