83-Jährige aus Neumünster wird vermisst: Wer hat sie gesehen?

Neumünster: Buddestraße bleibt bis Ende Juli gesperrt

Die Buddestraße in Neumünster wird wegen Bauarbeiten bis Mitte Juli gesperrt sein. Anlieger müssen in dieser Zeit längere Fußwege in Kauf nehmen, weil Autos auch nachts nicht in der Baustelle geparkt werden können. Das ist in der Straße und näheren Umgebung geplant.