﻿Neumünster: 87-Jährige von Trickbetrügern bestohlen worden

Neumünster. Am Telefon haben sich Betrüger als falsche Polizisten ausgegeben und so im Stadtgebiet und Umland von Neumünster versucht, Menschen Geld für eine angebliche Kaution zu entwenden. In einem Fall gelang es den Betrügern tatsächlich, Bargeld in Höhe von 30 000 Euro und Schmuck im vergleichbaren Wert zu stehlen, so die Polizeidirektion Neumünster.

Bei der Masche versuchen die Betrüger, ihre Opfer am Telefon in Angst zu versetzen, indem sie ihnen, dass ihr Sohn oder ihre Tochter im Straßenverkehr jemanden totgefahren habe. Dann werde in der Regel gefragt, wie viel Geld man auf dem Konto habe. Das Geld sollen die Opfer dann sofort an jemanden übergeben oder auch auf ein Konto überweisen, damit der Sohn oder die Tochter nicht ins Gefängnis müsse.

Mehrere Anrufe von Trickbetrügern in Neumünster und Umland

Von dieser Art gab es am Donnerstag, 4. Mai, mehrere Anrufe im Stadtgebiet und Umland von Neumünster. In einem Fall wurde eine 87-jährige Frau erfolgreich betrogen.

Die Frau übergab im Neumünsteraner Stadtgebiet dem falschen Polizeibeamten schließlich 30 000 Euro in bar sowie Schmuck im Wert von etwa 30 000 Euro. Die Kriminalpolizei Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei rät: Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Geben Sie niemals Kontodaten oder Passwörter am Telefon preis oder gleichen Sie diese niemals mit einem Anrufer ab.

Die Polizei – aber auch Gerichte, Behörden, Banken und die Verbraucherzentrale – werde Sie niemals telefonisch um das Herausgeben Ihrer Wertsachen oder zur Zahlung von Geldbeträgen bitten.