﻿Maschinenbrand in Recyclingbetrieb: Acht Verletzte

Neumünster. Am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Feuer in einem Recyclingbetrieb im Gewerbegebiet Süd in Neumünster alarmiert. Da sich noch acht Mitarbeiter in dem Gebäude befanden, alarmierte die Leitstelle mit dem Stichwort „Feuer G R10“, einem Massenanfall von Verletzten und damit einem Großeinsatz für den Rettungsdienst.

Feuer im Recyclingbetrieb in Neumünster: Rund 120 Einsatzkräfte alarmiert

Mehr als zehn Rettungswagen aus Neumünster und dem Umland kamen an die Einsatzstelle. Das Feuer, ein Maschinenbrand, konnte schnell gelöscht werden, die acht Verletzten wurden wegen einer Rauchgasintoxikation medizinisch versorgt. An der Einsatzstelle waren neben der Berufsfeuerwehr Neumünster und den Rettungswagen aus Neumünster und dem Umland auch die Freiwilligen Feuerwehren Tungendorf, Wittorf und Gadeland sowie der Löschzug Gefahrgut, die Technische Einsatzleitung, die DRK Betreuung, zwei Notärzte, ein Leitender Notarzt, ein organisatorischer Leiter, die schnelle Einsatzgruppe Rettungsdienst sowie die Regieeinheit.

Insgesamt waren rund 120 Einsatzkräfte alarmiert worden, davon circa 100 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle, die Polizei sperrte die Leinestraße vorübergehend und leitete den Verkehr um. Die Einsatzkräfte sammelten sich zwischenzeitlich an der SVG Tankstelle in der Leinestraße. Was ursächlich für das Feuer war und wie hoch der Schaden ist, wird nun ermittelt.