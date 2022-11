﻿Neumünster: Anti-Nazi-Kundgebung und NPD-Demo blieben friedlich

Demos waren in Neumünster an vier Punkten angemeldet, alle verliefen am Sonnabend friedlich. Marschrouten wurden kurzfristig verändert. Bei der Gegendemo gegen eine NPD-Kundgebung gab es eine Festnahme.

Rund 50 Demonstranten kamen am Sonnabend in Neumünster zur Kundgebung gegen Rechts von Bündnis 90/Die Grünen am Gänsemarkt.

Neumünster. Im Schulterschluss gegen eine NPD-Demo in Neumünster traten am Sonnabend die Parteien die Grünen und die Linke, die Gewerkschaft Verdi, die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, der Runde Tisch für Toleranz und Integration aus Neumünster und der Bund der Antifa an. Demo und Gegendemo blieben bis auf eine Festnahme friedlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Diese Stadt hat Nazis satt!“ skandierten die Gegendemonstranten gegen eine NPD-Demo am Sonnabend Nachmittag an drei Stellen in der Stadt: Auf dem Parkplatz in der Friedrichstraße, am Gänsemarkt und am Kuhberg hatten sich die Gegendemonstranten mit Plakaten, Bannern und Trillerpfeifen formiert. Insgesamt 120 Demonstrierende zählte Polizeipressesprecher Sönke Petersen auf den drei Gegendemos, die in zwei unabhängigen Märschen durch Neumünster zogen.

Beim Marsch von der Friedrichstraße zum Gänsemarkt kam es zu einem Übergriff aus der Antifa-Bewegung gegen die Polizei. Die Beamten wurden beschimpft. Der Demonstrant wurde ins 1. Polizeirevier gebracht, in Gewahrsam genommen und seine Personalien aufgenommen, berichtete Sönke Petersen.

Auf dem Konrad-Adenauer-Platz am Bahnhof standen 22 Anhänger und Anhängerinnen der NPD mit Plakaten und Deutschlandfahne. Sie veränderten ihre angekündigte Marschroute nach einem Gespräch mit den Vertretern der Ordnungsbehörde der Stadt Neumünster kurzfristig: Statt, wie angekündigt, in die Innenstadt, zogen sie lediglich rund 200 Meter weiter zur Kundgebung auf den Parkplatz in der Friedrichstraße – stadtauswärts.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Demo in Neumünster: Marschrouten stadtauswärts verlegt

„Die Innenstadt ist gerade sehr belebt“, erläuterte ein Mitarbeiter der Ordnungsbehörde die Veränderung. Alles entspreche dem Versammlungsrecht.

300 Einsatzkräfte der Polizei aus den Bereichen Neumünster, Rendsburg und Eckernförde sicherten in der Neumünsteraner Innenstadt beide Demonstrationen, berichtete Polizeipressesprecher Sönke Petersen. Die Zahl der Polizisten lasse sich auf auch die Höhe der angemeldeten Demonstranten zurückführen: Verdi und Grüne hatten jeweils 200 angegeben, die NPD 50 bis 100. Bei allen Demos war die Teilnehmerzahl deutlich geringer.

Schulterschluss gegen Rechts: Warum zeigen Neumünsteraner Flagge

Juliane Michel von den Grünen erläuterte zum Hintergrund: Im Oktober hatte die NPD zu einer Demo aufgerufen. Anfangs seien die Parolen solidarisch gewesen, hätten sich im Verlauf jedoch erschreckend verändert. Die NPD wolle sich die aktuelle Krise zunutze machen, um die Gesellschaft zu spalten, auf der Demo wurden fremdenfeindliche und rassistische Parolen verbreitet.

Gleichzeitig seien die Grünen bedroht worden. Die Gegendemo jetzt sei eine Solidaritätsbekundung, Parteimitglieder aus ganz Schleswig-Holstein seien nach Neumünster gekommen, um Schulterschluss zu üben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir brauchen Zusammenhalt, nicht Spaltung“

Sven Radestock aus Neumünster machte bei der Kundgebung mit. Sein Grund: „Ich finde es wichtig, dass man nicht einfach hinnimmt, dass Nazis sich zeigen und Leute für sich vereinnahmen wollen.“ Aus seiner Sicht nützten sie die schwierige Lage aus, um Stimmung zu machen. „Dagegen will ich mich positionieren. Wir brauchen Zusammenhalt, nicht Spaltung.“

Lesen Sie auch

„Nazis sollen hier keinen Platz haben. Wir wollen Präsenz zeigen, zeigen, wie stark wir sind“, erklärte Dieter Mohr, einer der Gegendemonstranten, seine Motivation. „Ich sehe es als meine Pflicht an, den Nazis die Stirn zu bieten“, erklärte Maximilian Engelmann und zeigte ein Schmuckstück, das auf seinen jüdischen Glauben hinweist: Er trägt einen Davidstern an einer Kette.