Neumünster: Buddestraße bleibt bis Ende Juli gesperrt

Die Buddestraße in Neumünster wird wegen Bauarbeiten bis Mitte Juli gesperrt sein. Anlieger müssen in dieser Zeit längere Fußwege in Kauf nehmen, weil Autos auch nachts nicht in der Baustelle geparkt werden können. Das ist in der Straße und näheren Umgebung geplant.

Neumünster. Die Stadtwerke Neumünster (SWN) erneuern nach Ostern weitere Abschnitt in ihrem Fernwärmenetz. Ab Dienstag, 11. April, ist die Buddestraße im Abschnitt zwischen Hausnummer 18 und der Gutenbergstraße wegen Bauarbeiten voll gesperrt.

Der erste Bauabschnitt bei der Modernisierung der Leitungen des Fernwärmenetzes von Dampf auf Heizwasser läuft in der Buddestraße bis Ende Juli. Die Anwohner sind durch ein SWN-Informationsschreiben, das in die Briefkästen verteilt wurde, bereits über die Bauarbeiten und Einschränkungen informiert worden, teilte Unternehmenssprecherin Saskia Ullrich mit.

Die Anwohner können in der Zeit von 17 bis 6.30 Uhr sowie an den Wochenenden mit ihren Autos zum Be- und Entladen in die Straße von Norden her einfahren. Parken müssen Anlieger ihre Pkw aber in den benachbarten Straßen.

Im zweiten Bauabschnitt wird ab Mitte Mai bis Mitte September eine Fahrspur stadtauswärts im Ilsahl, von der Zufahrt Höhe Buddestraße bis kurz vor der Kreuzung Max-Johannsen-Brücke, für den Straßenverkehr gesperrt. Die Versorgung der Haushalte im Baustellenbereich mit Fernwärme und Warmwasser sei gewährleistet, so Ullrich abschließend.