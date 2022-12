Bundespolizei schnappt zwei Männer, die per Haftbefehl gesucht wurden

Der eine versteckte sich in einer Zugtoilette, der andere rauchte unerlaubt am Bahnhof Neumünster. Die Bundespolizei überprüfte daraufhin die Männer. Dabei stellte sich heraus, dass sie wegen Diebstahl per Haftbefehl gesucht wurden.

Neumünster. Die Bundespolizei hat am Bahnhof Neumünster zwei Diebe gefasst, die per Haftbefehl gesucht worden sind. Einer von ihnen sitzt nun in U-Haft. Der andere konnte seine Strafe begleichen und entging so einer Haft.

Auf einen 33-Jährigen wurden die Bundespolizisten am Dienstag um 13 Uhr aufmerksam, weil er unerlaubt im Bahnhof Neumünster rauchte. Da ein Amtsgericht wegen Diebstahl und Widerstand mit Untersuchungshaftbefehl nach ihm fahndete, wurde der Mann verhaftet und in die JVA gebracht.

Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten ein gestohlenes Smartphone und geringe Mengen Rauschgift sicher. Der Mann muss nun mit einem Strafverfahren wegen Diebstahl und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Mann schließt sich während Zugfahrt in Toilette ein

Gegen 19.30 Uhr kam es erneut zu einer Verhaftung am Bahnhof Neumünster. Ein 23-jähriger Mann hatte sich während der Fahrt in einer Zugtoilette eingeschlossen, weil er kein Ticket besaß. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass eine Staatsanwaltschaft ihn wegen Diebstahl mit Haftbefehl suchte.

Die noch offenstehende Strafe samt Kosten in Höhe von rund 500 Euro konnte der 23-Jährige vor Ort begleichen. Somit entging er einer Haftstrafe von 29 Tagen. Da er während der polizeilichen Maßnahme die Beamten beleidigte, bedrohte und obendrein noch ein gestohlenes Handy bei sich hatte, muss er nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Erschleichen von Leistungen, Beleidigung, Bedrohung und Diebstahl rechnen.