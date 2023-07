﻿Neumünster checkt Wasserqualität: 2007 gab es das letzte Badeverbot

Neumünster. Auf der eigenen Homepage schreibt die Stadt Neumünster zum Naherholungsgebiet Einfelder See: Von der Eiszeit hingeküsst! Das idyllisch gelegene Gewässer lädt mit seinem acht Kilometer langen Rundweg über Mühbrook zum Spazierengehen und Joggen ein. Die Strände am Ostufer laden zum Baden ein. Drei öffentliche Badestellen gibt es dort – die Wasserqualität wird in der Saison alle drei Wochen vom Fachdienst Gesundheit überprüft. Am Dienstag nahm der Hygieniker Ralph Thomsen die Proben.

Die öffentlichen Badestellen am Einfelder See liegen am Hauptstrand an der Schanze, am Minigolfplatz und in der Dorfbucht. Die vierte öffentliche Badestelle, die die Stadt beproben lässt, befindet sich im Stadtteil Gartenstadt am Campingplatz Reimers. In der jüngeren Geschichte gab es am Einfelder See zuletzt 2007 ein Badeverbot wegen einer zu hohen Konzentration mit Bakterien. Stephan Beitz, Sprecher der Stadt Neumünster, erinnert sich noch gut. „Das war am 8. Juni, Holstenköste, als ich den Anruf vom Gesundheitsamt erhielt, dass wir ein Badeverbot erlassen müssen.“ Bis zum 13. Juli war der See gesperrt. „Es war damals sehr heiß. Als Ursache für die hohe Konzentration mit Bakterien gilt der Kot von Wasservögeln, vor allem von den Gänsen.“

Neumünster: 1a-Werte bislang am Einfelder See

In diesem Jahr ist bislang alles hervorragend, so der Hygieniker Ralph Thomsen. Mitte Mai werden die ersten Proben genommen. „In der Saison vom 1. Juni bis 15. September machen wir alle drei Wochen eine Analyse“, führte er aus. Gesucht wird im Labor anschließend nach Escherichia Coli und Intestinalen Enterokokken. Die Werte sind Indikatoren für fäkale Verunreinigungen, die eine Magen-Darm-Infektion auslösen können. Diese in der Regel harmlosen Bakterien kommen im Darm von Mensch und Tier vor und gelangen mit fäkalbelastetem Abwasser in die Gewässer. „Davon ist bislang kaum was zu finden gewesen. Bislang haben wir 1a-Werte.“

Vom Parkplatz an der Straße Einfelder Schanze geht es direkt hinunter zum Hauptstrand. Dort sind auch sieben Steinskulpturen zu sehen, die beim Bildhauersymposium 1989 geschaffen wurden. © Quelle: Frank Scheer

Bei den Probenentnahmen wird auch die Temperatur und die Sichttiefe dokumentiert. Das Wasser ist momentan in 50 Meter Entfernung vom Strand 18 Grad warm oder kalt. Die Sichttiefe beträgt 70 Zentimeter. „Die geringen Sichttiefen liegen am Moorwasser. Das ist nicht klar, aber gesund“, machte Thomsen klar. Bei den Ortsterminen wird auch geschaut, ob es einen Blaualgenbefall gibt oder die Badestellen vermüllt sind. „Papierkörbe werden regelmäßig geleert, der Strand wird einmal pro Woche von den TBZ-Mitarbeitern kontrolliert und gesäubert“, so Pressesprecher Beitz.

Im Gegensatz zum direkten Nachbarn, dem Bordesholmer See, ist die Gefahr einer Algenpest im Einfelder See deutlich geringer, so der Hygieniker Thomsen. „Die Fläche des Einfelder Sees ist deutlich größer als in Bordesholm, in Neumünster gebe es kaum Landwirtschaft am See, und der Wasseraustausch ist größer.“ Das einzige Problemkind, so Thomsen, sei die Dorfbucht in Mühbrook. „Die verlandet immer mehr, weil der Wasseraustausch nicht gut ist.“

Die Badestelle in Mühbrook gehört übrigens zu den 75 öffentlichen Badestellen im Kreis Rendsburg-Eckernförde. In der Saison sind fünf Analysen an jeder Badestelle vorgesehen. Veröffentlicht werden die Ergebnisse auf der Internetseite des Kreises. Für Bordesholm gilt die ganze Saison eine Warnung vor Blaualgen. Auf Nachfrage betonte Wolfgang Tismer vom Fachdienst Gesundheitsdienste, dass es momentan keine Beeinträchtigung gebe. Auch beim Thema Blaualgen seien ihm keine Hiobsbotschaften bekannt. Bordesholm, Borgdorf-Seedorf oder Wittensee sind in der Vergangenheit betroffen gewesen.

Die Analysen der Stadt Neumünster sind auf der Landesseite www.schleswig-holstein.de unter dem Stichwort Badewasserqualität abrufbar – natürlich gibt es da auch die Werte für alle anderen 329 öffentlichen Badestellen an Gewässern im nördlichsten Bundesland.

