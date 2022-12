﻿Neumünster: City-Streife zeigt am Abend im Zentrum Präsenz

Am 28. August war in Neumünster die Klosterinsel in Rencks Park zum gefährlichen Ort erklärt worden. Die Polizei zeigt eine starke Präsenz. Am 14. November endet die Anordnung. In den nächsten drei Wochen wird im Zentrum ein privater Sicherheitsdienst Präsenz zeigen.

© Quelle: Frank Scheer