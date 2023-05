﻿Neumünster: Das erwartet Gäste am Sonntag auf der Nordic Motor Show

Neumünster. Die Premiere der Nordic Motor Show in Neumünster ist gelungen. Bereits am Sonnabend strömten mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher auf das Messegelände der Holstenhallen.

Hinter der Nordic Motor Show stecken als Veranstalter die Holstenhallen Neumünster, der Verband des Kfz-Gewerbes in Schleswig-Holstein und Brandneu Media. Das Konzept: Stars aus dem TV, eine Menge Infos zum Auto-Tuning und auf dem Außengelände ein Treffen von Tuning-Enthusiasten mit gepimpten Pkw. Zudem will das Kfz-Gewerbe Nachwuchskräfte auf sich aufmerksam machen.

Zugegeben, für jedermann ist ein Besuch der Nordic Motor Show nichts. Allerdings kommen diejenigen, die gerne an Autos schrauben, sich mit Hobbyschraubern austauschen, die laute Musik und das Aufheulen von Motoren mögen, auf dem Außengelände voll auf ihre Kosten. Dort stehen nebeneinander getunte Autos, die von den Gästen per QR-Code digital bewertet werden können.

Neumünster: Eine Autosoundanlage für 43000 Euro

Mit dabei ist Christian Sterrenburg mit seinem Golf 4. Seine 50 000 Watt starke Musikanlage, die im Einkauf etwa 43 000 Euro gekostet hat, beschallt mit Beats die gesamte Freifläche. Seit 14 Jahren gehört der junge Mann aus der Nähe von Leer zur Szene. „Im Sommer bin ich fast an jedem Wochenende auf einem Treffen, laute Musik ist einfach geil“, betont er. In der Rangliste des Zuschauervotings, die auf einem Bildschirm in Halle 5 angezeigt wird und live verfolgt werden kann, liegt er am Sonnabendnachmittag auf Platz zwei von 51 angezeigten Autos. Die Erstplatzierten erhalten Geldpreise.

Immer wieder heult zwischenzeitlich einer der Motoren der abgestellten Autos auf. Sofort bildet sich eine Traube von Zuschauern drumherum, die das Ganze mit Handys filmt. Oft knallt es auch. Dafür gebe es eine Software, ist sich eine Gruppe von staunenden jungen Männern sicher.

In den Hallen ist es ruhiger. Firmen präsentieren dort die neuesten Tuning-Trends. Bei Autos stehen die Motorhauben auf. Lange Warteschlange bilden sich an den vielen Fahrsimulatoren.

Immer wieder entwickelt sich eine riesige Schlange bei den Autodoktores von VOX, Hans-Jürgen Faul (links) und Holger Parsch. Hier holt sich Torsten Schult aus Hamburg ein Autogramm. © Quelle: Frank Scheer

Zudem gibt es an einem Stand Autogramme der VOX-Autodoktores Holger Parsch und Hans-Jürgen Faul. Einige der Gäste sind extra wegen der TV-Mechaniker gekommen. Gegen 16 Uhr moderieren die nämlich einen Schrauber-Wettkampf zwischen zwei Teams. Beide sind aber nur am Sonnabend in Neumünster, wie Messeprojektleiter Justin Brandt erzählt.

Holstenhalle: Gäste konnten kleine E-Autos aus Blech bauen

Dass die Berufsmesse für das Kfz-Gewerbe in diese Veranstaltung mit integriert worden ist, ist laut Brandt „etwas sehr Cooles“. Auszubildende wie Kim Boysen und Ayke Goos (beide 20, drittes Lehrjahr) informierten Besucherinnen und Besucher in einer Info-Ecke über den Beruf Kfz-Mechatroniker.

Hatten beim Zusammenbauen des Elektroautos aus Blech riesigen Spaß: Martin Müller (von links), sein Bruder Stephan und Andrea Cabel. © Quelle: Frank Scheer

Sie betreuten auch den Stand, an dem Besucher an drei Tischen ein kleines E-Auto aus Blech nach einer Anleitung zusammenbauen konnten. Andrea Cabel aus Nortorf fand das ziemlich klasse. Sie ließ aber nicht unerwähnt, dass sie auch wegen der Autodoktores gekommen sei: „Wann kann man die schon mal live sehen.“ Außerdem: „Hier kann man vieles erleben, was man sonst nicht so sieht.“

Philipp Butkevicius, Kraftfahrzeugtechnikermeister der Verkehrsgesellschaft KVG aus Kiel, informierte zu Ausbildungsberufen und Jobs: „Die Leute, die auf diese Messe kommen, sind an Technik interessiert. Ich habe auch schon mehrere gute Gespräche wegen Einstellungen geführt und die Kontaktdaten ausgetauscht.“ Die KVG sucht händeringend Fachpersonal.

In einer weiteren Halle sind weitere getunte Wagen, auch Oldtimer wie beispielsweise ein ganz alter Opel Kadett ausgestellt. Die Wagen gehören Mitgliedern der Initiative „It’s tuning, not racing“. Lukas Zecher aus Köln hat die Initiative ins Leben gerufen: „Wir haben bundesweit 8000 Mitglieder. Wir kämpfen gegen illegale Autorennen.“

Am Sonntag ist die Veranstaltung von zehn bis 16 Uhr geöffnet. Ein Tagesticket für Erwachsene kostet zehn Euro (Vorverkauf neun Euro). Eine Familienkarte kostet 21 Euro (Vorverkauf 20 Euro). Sie gilt für zwei Erwachsene und maximal drei Kinder.