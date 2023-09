﻿Neumünster: Deshalb kommen Sportvereine in die Holsten-Galerie

Neumünster. Der Kreissportverband Neumünster, der Sportpool und die Holsten-Galerie veranstalten in der kommenden Woche die „4. Sporttage“. Veranstaltungsort ist ein Bereich im Einkaufszentrum in der Stadt. 22 Aktionen sind geplant, an jedem Tag ist ein anderer Schwerpunkt vorgesehen.

Der Stadtschuss erfolgt am Montag, 25. September, um 17 Uhr. Nach Angaben von Eggert Rohwer, Geschäftsführer des Kreissportverbands, haben sich über 60 Spitzensportlerinnen und -sportler, Mannschaften, Vereinsvertreter der lokalen Sportvereine und diverse Vertreter aus der Politik und Wirtschaft angemeldet. Unter anderem wird der Sportpool Neumünster seine jährliche Förderung für den Sport in der Schwalestadt übergeben.

Neumünster: Rollator-Führerschein kann erworben werden

Das Motto am Dienstag, 26. September lautet „Sport für Ältere“. Von 11 bis 15 Uhr können Frauen und Männer ihren Rollator-Fit-Führerschein erwerben. Alle 30 Minuten wird dafür einen neuer Durchgang angeboten. Moderiert wird diese Aktion, bei der es auch um die richtigen technischen und mentalen Einstellung geht, von Mike Lindner, Mitglied im KSV und Mitautor des Buches „Rollator-Fit“. Am Mittwoch, 27. September, sind beim Tag der Unklusion von 16 bis 18 Uhr viele Aktionen vorgesehen.

Am Donnerstag,27. September, stehen Aktionen für Kinder- und Jugendliche im Fokus. Die Akrobatiktruppe Rosen Hosen von Gut Heil Neumünster hat mehrere Showauftritte geplant. Am Freitag, 28. September, dreht sich alles um Fitness und Gesundheit. Am Sonnabend heißt das Motto „Tag der Vereine“.

Der Kreissportverband möchte mit dieser Aktionswoche auf sein vielfältiges Angebot hinweisen. Und das macht er dort, wo viele Menschen hingehen: im Einkaufszentrum. Weitere Informationen zur 4. Sportwoche gibt es auf der Homepage des KSV: www.ksvnms.de

