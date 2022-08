In 46 Jahren des Bestehens steht jetzt zum zweiten Mal eine Frau an der Spitze des Lions-Clubs Neumünster-Holsten. Ralph Godbersen übergab nach einem Jahr das Präsidenten-Amt an Maren von Dollen.

