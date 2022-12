﻿Neumünster feierte endlich wieder sein Turmkonzert

Neumünster. Die unsichere Wetterlage hat sicherlich viele Menschen davon abgehalten, an Heiligabend auf den Großflecken von Neumünster zum traditionellen Turmkonzert zu kommen. Trotzdem standen um Punkt zwölf Uhr mindestens 1500 Menschen im Freien und hatten ein tolles Erlebnis. Das Wetter war zwar nicht weihnachtlich, aber immerhin fiel zwischen zwölf und 13 Uhr kein einziger Tropfen Regen.

Seit mehr als 20 Jahren machen die Musikerinnen und Musiker des Mädchenmusikzugs Neumünster (MMN) und des Blasorchesters Tungendorf gerne mit. Die Mieter in den Wohnungen am Großflecken 33 öffnen – nach zwei Jahren Corona-Zwangspause – wie immer ihre Wohnungstüren, damit die Musiker aus den Fenstern heraus spielen können.

„Es ist eine so schöne Tradition, da machen wir gerne mit“, sagte Monika Krebs, die mit Carsten Rathje im dritten Stock wohnt und die die Musikerinnen in ihrem Wohnzimmer wie immer auch bewirtete. Der Tannenbaum stand noch in der Badewanne, weil er im Wohnzimmer gestört hätte. „Wenn alle wieder weg sind, wird einmal durchgesaugt – und vor allem wieder die Heizung aufgedreht“, sagte sie. Und genoss die weihnachtlichen Lieder live in ihrem Wohnzimmer.

Vor ihren Fenstern schwebte Christakis Meitanis vom MMN im Hubsteiger und dirigierte die Musikerinnen an den Fenstern und auf dem Dach des Klatsch-Palais. Zusammen ergab es wie immer ein wunderbares Echo.

Oberbürgermeister Tobias Bergmann und Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger begrüßten die Menschen in kurzen, freundlichen Ansprachen. Sie erinnerten auch an die Menschen, die an Heiligabend in der Pflege, bei der Feuerwehr oder im Krankenhaus arbeiten müssen und wünschten Frieden in der Welt und Gesundheit für alle Menschen.

Jennifer Hans sang drei Lieder auf dem Dach des Klatsch-Palais. © Quelle: Thorsten Geil

Propst Stefan Block nannte Neumünster „eine Stadt des Friedens und der Begegnung“ und mahnte gleichzeitig, dass der Frieden ein brüchiges Gut sei. „Ich wünsche Ihnen ein von Gott gesegnetes Fest“, sagte der Propst.

Christakis Meitanis vom Mädchenmusikzug Neumünster dirigierte vom Hubsteiger aus. © Quelle: Thorsten Geil

Tobias Bergmann, der sein erstes Turmkonzert erlebte, erinnerte an Horst Schrinner, der das Event vor vielen Jahren erfunden und bis 2019 organisiert hat. „Ich freue mich, dass Sie Ihr Konzert heute auch einfach mal genießen können“, rief Bergmann ihm im Publikum zu.

Schrinner hatte sich in den Ruhestand zurückgezogen, und Citymanager Marc Hein hat die Organisation dieser Veranstaltung übernommen. Er strich den Chorgesang von der Lkw-Ladefläche aus dem Programm und engagierte Jennifer Hans als neue Solistin. Sie sang mit Power und Inbrunst drei Lieder vom Dach des Klatsch-Palais aus.

Nach einer Stunde spielten die Musikanten wie immer „O du fröhliche“ als letztes Lied – und entließen die Menschen in ihren privaten Heiligabend.