Neumünster: Feuer in einem unbewohnten Haus in der Innenstadt

Neumünster. Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am Ostersonntag in der Innenstadt von Neumünster. In einem unbewohnten Mehrfamilienhaus in der Holstenstraße 2 brannte gegen 11.20 Uhr das Erdgeschoss in voller Ausdehnung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr Neumünster schlugen die Flammen bereits aus einem Fenster im Hinterhof und drohten in das darüberliegende Stockwerk überzugreifen, teilte Einsatzleiter Fabian Schmidt von der Berufsfeuerwehr Neumünster mit. Der Treppenraum und ein ehemaliges Ladengeschäft konnten aufgrund des starken Rauches nicht ohne Atemschutz betreten werden. Die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte wurde unterstützend zum Brandort alarmiert.

30 Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten beteiligt. Bereits nach 20 Minuten war das Feuer gelöscht. Alle Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus wurden kontrolliert. Teilweise hatten die Einsatzkräfte den Holzfußboden mit einer speziellen Kettensäge aufgesägt, um mögliche verbliebene Glutnester in der alten Holzbalkendämmung zu finden, so Einsatzleiter Schmidt.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zur Schadenshöhe und zur Brandursache wurden keine Angaben gemacht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.