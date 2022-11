Großbrand in Neumünster: Rund 140 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen

Neumünster. Gegen 23.15 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Neumünster zur einer der Brandmeldeanlagen in der Mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) in Neumünster alarmiert. Bei Ankunft des Löschzuges im Padenstedter Weg war schnell klar, dass das keine ruhige Nacht für die rund 140 Einsatzkräfte werden wird: Auf dem Gelände der Abfallbehandlungsanlage brennt aktuell in der Rottenhalle 2 die Abschnitte 1 bis 4 in voller Ausdehnung. Das Areal entspricht rund 6000 Quadratmetern, teilte die Pressestelle der Polizeidirektion Neumünster am Morgen mit. Menschenleben seien nicht in Gefahr gewesen.

MBA Neumünster macht Brennstoff aus Müll

Die MBA Neumünster GmbH ist ein Unternehmen der Kreislauf- und Ressourcenwirtschaft. Sie produziert Ersatzbrennstoffe und Wertstofffraktionen aus Hausmüll und Gewerbeabfällen. Die Löscharbeiten gestalteten sich zu Anfang sehr schwierig.

Da die Wasserversorgung auf dem Gelände nicht ausreichend war, mussten separate Wasserleitungen verlegt werden. © Quelle: Berufsfeuerwehr Neumünster / Thomas Nyfeler

Da die Wasserversorgung auf dem Gelände nicht ausreichend war, mussten separate Wasserleitungen verlegt werden. Um eine bessere Wirkung des Löscheinsatzes zu erzielen wurde Schaummittel eingesetzt. Die Hauptlöschwirkung des Schaums beruht auf dem Ersticken durch Abdecken. Schaum hat durch seinen Wasseranteil auch eine abkühlende Wirkung, die seinen Einsatz bei Bränden fester glutbildender Stoffe ermöglicht.

Einsatzdauer ist noch nicht abzusehen

Im Verlauf des Einsatzes wurde das Einsatzstichwort noch erhöht, sodass auch die Freiwilligen Feuerwehren Wittorf, Mitte und Gadeland zur Unterstützung eintrafen. Außerdem wurde aus dem Umland die Freiwillige Feuerwehr Bönebüttel-Husberg alarmiert, sowie Teile der Feuerwehren aus Rendsburg und Bordesholm, welche bei den Löscharbeiten mit Schaum unterstützen.

„Schwierig war der Zugang zum eigentlichen Brandereignis“, sagt Marc Kutyniok, Chef der Berufsfeuerwehr Neumünster. © Quelle: Berufsfeuerwehr Neumünster / Thomas Nyfeler

"Schwierig war der Zugang zum eigentlichen Brandereignis", sagt Marc Kutyniok, Chef der Berufsfeuerwehr Neumünster. "Innerhalb der Halle hatten wir nur von vorne Zugang zum Feuer, später dann auch von oben, da das Dach durchgebrannt ist." Die Einsatzdauer sei noch nicht abzusehen, da der aufgetürmte Müllberg auseinandergezogen und mit Schaum eingeschaumt werden müsse. Dies werde noch einige Stunden dauern. "Zusätzlich gibt es für den Raum Neumünster ab 5 Uhr eine Sturmwarnung mit Sturmstärke 9, die den Einsatz des Hubrettungsfahrzeugs fraglich macht", berichtet Marc Kutyniok weiter.

Das brennende Material ist stark verdichtet auf einer relativ kleinen Fläche und produziert eine gefährliche Hitze, eine weitere Schwierigkeit für die Einsatzkräfte. © Quelle: Berufsfeuerwehr Neumünster / Thomas Nyfeler

THW wurde am Morgen angefordert

Das brennende Material ist stark verdichtet auf einer relativ kleinen Fläche und produziert eine gefährliche Hitze, eine weitere Schwierigkeit für die Einsatzkräfte. Für die weiteren Arbeiten wurde am frühen Morgen zusätzlich das THW angefordert.

Über die Höhe des Sachschadens können vonseiten der Polizeidirektion Neumünster noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Neumünster wird nach dem Ablöschen ihre Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

Von Thomas Nyfeler/pat/RND