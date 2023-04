﻿Großes Polizeiaufgebot bei Antifa-Demo gegen AfD-Wahlstand

Neumünster. Friedlicher Verlauf dank eines massiven Polizeiaufgebots: Die Antifa-Demonstration gegen eine Wahlkampfveranstaltung der AfD zur Kommunalwahl 2023 ist am Sonnabend in Neumünster bis zu ihrem offiziellen Ende um 12.15 Uhr friedlich geblieben.

Zur Zahl der Polizisten, die in der Stadt im Einsatz waren, machte Michael Heinrich, Sprecher der Polizeidirektion Neumünster, keine konkreten Angaben: „Die Einsatzkräfte wurden aus dem ganzen Land zusammengezogen.“ Gegen 12.20 Uhr verließ die Polizei in Mannschaftswagen den Großflecken. Im Anschluss kreuzten in unregelmäßigen Abständen einzelne Polizeifahrzeuge durch die Innenstadt.

Die Polizei war mit etlichen Mannschaftsfahrzeugen vor Ort. © Quelle: Beate König

Die Polizei zählte 25 Vertreter der AfD bei der Wahlkundgebung, bei der Gegendemonstration 55 Teilnehmer, sagte Heinrich weiter. Die Antifa berichtete dagegen von 200 Sympathisanten in ihrem Demonstrationszug.

Verfassungsschutz hat die rechte Szene in Neumünster im Visier

Zu den Teilnehmern zählten Antifa-Unterstützer aus Neumünster, Kiel und Hamburg. Auch Vertreter vom Runden Tisch für Toleranz und Demokratie in Neumünster, der Gewerkschaft Ver.di und von der Partei Die Linke reihten sich in den Demonstrationszug ein, der vom Bahnhof in Richtung Innenstadt lief. Almut Auerbach vom Runden Tisch erklärte seine Teilnahme mit den Worten: „Keine Heimat für Nazis in Neumünster.“

Die rechte Szene ist in Neumünster aktiv, der Verfassungsschutz hat darauf ein Auge. Im März löste die Polizei ein Rechtsrock-Konzert in einer Kleingartenkolonie auf.

Die Antifa-Demonstration gegen eine AfD-Wahlkundgebung verlief friedlich. © Quelle: Beate König

Auch ein Vertreter der Antifa verwies auf die politische Situation in der Stadt. In der Ratsversammlung von Neumünster hat die rechte NPD aktuell zwei Sitze. Die Antifa befürchtet, dass sich bei einem Wahlerfolg der AfD die Vertreter beider Parteien zu einer Fraktion zusammenschließen könnten.

Antifa blockierte die Ausfahrt vom Großflecken in Neumünster

Es gab während der Demonstration nur eine Blockade auf dem Großflecken. Die Antifa-Demonstranten blieb nicht auf dem angemeldeten Versammlungsort auf der Südseite des Platzes. Die Gruppe teilte sich. Ein Teil stellte sich gegenüber des AfD-Stands auf der Nordseite auf. Die Demonstranten schlossen den Stand ein. Zwei Demonstranten setzten sich aufs Pflaster hinter den Fahrzeuganhänger der Partei und machten so ein Rangieren unmöglich. Die Polizei forderte sie zum Verlassen der Fläche auf, berichtet Michael Heinrich.

Ein Demonstrant blockiert den Wahlkampfanhänger der AfD durch Hinsetzen. © Quelle: Beate König

Weitere Demonstranten positionierten sich quer vor der einzigen Zu- und Ausfahrt zum Großflecken. Erst zum angekündigten Ende der Gegenkundgebung um 12.15 Uhr gaben sie die Ausfahrt frei und ließen die AfD passieren.

Die Demonstranten skandierten auf ihrem Weg durch die Stadt und auf dem Platz mehrfach laut „Nazis ’raus!“. Und: „Rassistisch, sexistisch, neoliberal, AfD, die Partei fürs Kapital.“ Auf ihren Bannern stand zu lesen: „Die rechte Mobilmachung stoppen. Gegen Nationalsozialismus, Rassismus auf allen Ebenen.“ Ein zweites Banner sprach die AfD direkt an: „Querdenken, AfD und Nazis von der Straße treiben.“