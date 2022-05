Neumünster hilft Novovolynsk in der Ukraine

Zwischen Neumünster und der Stadt Novovolynsk im Westen der Ukraine wird die Zusammenarbeit immer enger. Mehrmals pro Woche schalten sich Oberbürgermeister Tobias Bergmann und sein Amtskollege Borys Karpus per Video zusammen. Jetzt kommen ukrainische Flüchtlingskinder zur Erholung nach Neumünster.

Neumünster.Wenn Borys Karpus in seiner Stadt einen Kindergarten eröffnet, dann muss er damit rechnen, dass die Sirenen heulen und alle Gäste weglaufen und Schutzräume aufsuchen. „So war es am Dienstag. Wir mussten einige Kinder wecken und sie in Sicherheit bringen“, sagte der Bürgermeister der Stadt Novovolynsk in der Ukraine. Er ist dankbar für Hilfe aus Neumünster.

Karpus und Neumünsters Oberbürgermeister Tobias Bergmann schalten sich alle paar Tage zu einer Videokonferenz zusammen, um Details von Hilfslieferungen und von weiteren Aktionen zu besprechen. Am Mittwoch durften Journalisten aus Novovolynsk und Neumünster daran teilnehmen.