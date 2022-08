Nach zweijähriger Coronapause ist der Jahrmarkt wieder im Herzen von Neumünster zurück. 388 Frontmeter Vergnügen gibt es auf dem Großflecken. 38 Schausteller haben ihre Fahrgeschäfte und Buden aufgebaut – in der Mitte steht der Break Dancer.

Neumünster. Eigentlich ist der fünfjährige Damian Fan vom Break-Dancer. Am Freitag amüsierte er sich mit Vater Dominik Wollny im Polyp – einem Fahrgeschäft zu Beginn des Großfleckens in Neumünster. „Die Fahrt war klasse“, so Damians Kommentar im Anschluss. Sein Vater findet, dass der Jahrmarkt besser auf den Großflecken als auf den Jugendspielplatz, auf dem er regulär zu finden ist, passt.

Genau das findet auch Jordan Stummer, Juniorchef beim Polyp. „Hier im Zentrum haben wir als Schausteller mehr davon, es gibt einfach mehr Laufpublikum. Mit dem Startschuss am ersten Tag am Freitag war er trotz des Regens zur Eröffnung am Mittag zufrieden.