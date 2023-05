﻿Neumünster: Kinder, Schafe und Betrunkene beschäftigen Bundespolizei

Neumünster. Da hatte die Bundespolizei in Neumünster viel zu tun: Etliche Betrunkene beschäftigten die Beamten am Bahnhof Neumünster vom 5. bis 7. Mai über das ganze Wochenende, berichtet die Bundespolizeiinspektion Flensburg. Außerdem musste die Bahnstrecke am Stoverweg  gleich zwei Mal gesperrt werden, weil sich Kinder und Schafe in dem Bereich aufhielten.

Am Bahnhof Neumünster kam es sowohl am Freitag als auch am Sonnabend und Sonntag zu körperlichen Auseinandersetzungen, Streitigkeiten und mehreren Rettungswageneinsätzen mit stark alkoholisierten Personen. Den Höchstwert erreichte ein hilfloser, 52-jähriger Schwede mit 3,05 Promille, gefolgt von einem prügelnden, 42-jährigen Tunesier, der immerhin 2,50 Promille hatte. Eine weitere Frau war so stark alkoholisiert, dass sie gar nicht erst pusten konnte. Sie alle wurden mit dem Rettungswagen ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus gebracht.

Kinder an den Gleisen am Stoverweg in Neumünster

Ein stark alkoholisierter, aggressiver 22-jähriger Mann musste die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Nachdem er sich wieder beruhigt hatte und ausgenüchtert war, durfte er seinen Heimweg antreten.

Am Freitagnachmittag wurden die Beamten alarmiert, da sich Kinder im Gleisbereich Höhe Stoverweg aufhalten sollten. Die Strecke wurde gesperrt und eine sofort entsandte Streife konnte dann auch zwei neun und zehn Jahre alte Jungen am Gleis auffinden.

Bahnstrecke am Stoverweg musste erneut gesperrt werden

Die Kinder berichteten, mit ihren Handys nah am Gleis stehend vorbeifahrende Züge gefilmt zu haben. Sie wurden durch die Beamten eindringlich über die Gefahren im Gleisbereich hingewiesen und belehrt – ebenso wie die hinzugerufenen Eltern.

Am Sonnabend musste die Strecke an gleicher Stelle erneut kurz gesperrt werden. Eine Schafherde war durch den Zaun ihrer Weide gelangt und in die Gleise gesprungen. Eine Bundespolizeistreife konnte den Tierhalter ausfindig machen. Bis zur Reparatur des Zaunes sollten die Schafe auf einer anderen Wiese weiden.