﻿Kühlgeräte schwebten per Hubschrauber auf die Mega-Baustelle

Zeit ist Geld auf dem Bau: Weil das unbeständige Wetter der vergangenen Wochen die Mega-Baustelle von Edeka Nord in Neumünster etwas aus dem Zeitplan brachte, wurde ein Hubschrauber gemietet, um Kühlgeräte schnell auf das Dach des Neubaus zu schaffen. Nebel in Süddeutschland und Wind im Norden machten es aber schwierig.

Neumünster. Eigentlich sollte der Hubschrauber schon am Montagmorgen auf der größten Baustelle des Nordens in Neumünster landen, aber der Nebel in Heilbronn (Baden-Württemberg) machte dem Piloten Michael Herberle zu schaffen. Er konnte erst gegen Mittag starten und kam nach gut zweieinhalb Stunden im sonnigen Neumünster an.

„Das Wetter hier im Norden hat uns zuletzt etwas Zeitverzug eingebracht. Den holen wir jetzt mit dem Hubschrauber wieder rein“, sagte Michael Staudinger, Senior-Projektleiter der Firma Bremer aus Paderborn, die das Lager der Superlative für Edeka Nord an der Autobahn 7 bei Neumünster-Nord baut.

Hubschrauber holt Zeitverzug auf der Baustelle von Edeka Nord wieder rein

Die Entscheidung war nach reiflicher Diskussion mit seinen Co-Projektleitern Mario Eirich und Johannes Taphorn gefallen. Zum einen brauchten sie den Platz auf der Baustelle, auf dem die neun Klimageräte („Hoval-Geräte“) schon eine Weile lagerten. Und die Dachplatten mussten auf die riesigen Hallen montiert werden, damit drinnen weitergearbeitet werden kann. Also war es keine Option mehr, die Heiz- und Kühlgeräte mit dem Kran von innen aufs Dach zu hieven.

Luftpost: Ein Hubschrauber liefert ein Bauteil für Lüftungselemente auf der Baustelle zum neuen Edeka-Großlager in Neumünster Nord an der A7. © Quelle: Ulf Dahl

Trotzdem kam es auch am Nachmittag noch zu Verzögerungen, obwohl es nach bestem Flugwetter aussah. 18 Teile nahm der Hubschrauber schließlich nacheinander an den Haken und brachte sie auf die Dächer des Hochregalllagers (35 Meter) und das elf Meter flachere „Sperrig-Lager“.

Der Pilot wurde von sieben Männern am Landeplatz und auf dem Dach unterstützt und eingewiesen. Der Wind ließ die bis zu 900 Kilo schwere Fracht ordentlich schaukeln. Beim Abstellen auf dem Dach kam es aber auf wenige Zentimeter an; die Bauleiter am Boden hielten manches Mal die Luft an.

Das neue Zentrallager von Edeka Nord entsteht auf einem 250 000 Quadratmeter großen Grundstück an der Autobahn 7 bei Neumünster-Nord. Der erste Bauabschnitt (BA) mit dem Frischdienstlager wurde im August 2022 in Betrieb genommen; dort werden Obst und Gemüse, Milchprodukte und ähnliches umgeschlagen. Diese Halle ist 15 Meter hoch. Der zweite BA, den man von der Autobahn aus wachsen sehen kann, hat sogar eine lichte Höhe von 35 Metern.

190 Menschen arbeiten im ersten Bauabschnitt bereits im Lager und 60 in der Verwaltung. Von dort aus werden die Edeka-Supermärkte im Norden auch schon beliefert. Die übrigen Sortimente (Trockenwaren, Tiefkühlprodukte, Non-Food) werden noch am derzeitigen Stammsitz im Industriegebiet Süd in Neumünster umgeschlagen.

Das soll sich Anfang 2025 ändern, wenn auch der zweite Bauabschnitt in Betrieb genommen wird und das Zentrallager fertig ist. Ursprünglich hatte Edeka Nord das für Ende 2024 angekündigt, aber Corona, der Ukraine-Krieg und Lieferprobleme auf dem Bau haben für eine leichte Verzögerung gesorgt.