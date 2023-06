Neumünster: LKW geparkt und nicht wiedergefunden

Zwei Ordnungsrufe in einer Minute

Die konstituierende Sitzung der Ratsversammlung in Neumünster verlief turbulent und chaotisch. Ein Rücktritt kurz vor der Sitzung, ein neues Wahlsystem und auch manches Machtspiel zogen die Sitzung so in die Länge, dass sie am Abend unterbrochen werden musste. Und Jürgen Joost von der Fraktion „Bürger für Neumünster“ kassierte innerhalb von einer Minute gleich zwei Ordnungsrufe.