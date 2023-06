19-Jähriger bei Streit vor der Holstengalerie am Arm verletzt

Neumünster. Ein 19-Jähriger ist in Neumünster durch eine Hieb- oder Stichwaffe am Arm verletzt worden und musste deswegen im Krankenhaus behandelt werden. Wie die Polizei nun mitteilt, gab es vergangene Woche Mittwoch, 24. Mai, gegen 20 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen vor der Holstengalerie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Zeuge beobachtete laut Polizei, dass einige Personen während des Streits zu einem Kleinwagen in der Straße Am Teich gingen und verschiedene Schlagwerkzeuge aus dem Kofferraum holten. Nachdem der 19-Jährige zu Boden ging, flüchteten die Jugendlichen in Richtung Kuhberg. Eine Fahndung der Polizei in der Umgebung blieb erfolglos.

Lesen Sie auch

Nähere Angaben zur Schwere der Verletzung des jungen Mannes machten die Ermittler nicht. Das Auto, zu dem die am Streit beteiligten Jugendlichen gingen, soll dunkelblau gewesen sein und einen Heckspoiler gehabt haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Polizei Neumünster bittet Zeugen, sich zu melden. Wer konnte den Streit beobachten, wer kann Angaben zu den Flüchtenden oder dem Kleinwagen machen? Hinweise werden unter Tel. 04321 9450 entgegengenommen.

KN