Er hatte Marihuana dabei: Mann in Neumünster festgenommen

Ein 32-Jähriger, der in Neumünster mit zwei Dutzend Beuteln Marihuana in der Kleidung unterwegs war, wurde festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, leistete der Mann dabei Widerstand.

Neumünster. Ein 32-jähriger Mann aus Neumünster ist von der Polizei festgenommen worden, nachdem eine Zivilstreife einen Hinweis auf eine Person erhielt, die mit Marihuana handeln soll. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten zwei Dutzend Plastikbeutel gefüllt mit der Droge, teilt die Polizei mit.

Demnach trafen Beamte in Zivil den Mann am Mittwochnachmittag an, als er auf der Kieler Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Als er bemerkte, dass sich ihm die Polizisten näherten, ergriff er zunächst die Flucht, konnte aber in der Straße Esplanade gestellt werden. Bei seiner Festnahme beleidigte er die Beamten und leistete Widerstand, so die Polizei.

Nach der Durchsuchung, die das Marihuana zutage förderte, und den weiteren Maßnahmen, wurde der 32-Jährige wieder entlassen. Er muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.