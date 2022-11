﻿Neumünster: Mit Tempo 57 in der 30er-Zone geblitzt

Neumünster. Beamte der Polizeistation Neumünster West haben am Donnerstag eine Blitzeranlage auf dem Süderdorfkamp im Stadtteil Tungendorf aufgebaut und die gefahrenen Geschwindigkeiten gemessen. Dort ist die Straße gut ausgebaut, das Tempo aber auf 30 Stundenkilometer begrenzt.

In knapp einer Stunde ab 12 Uhr wurden in Tungendorf sechs Fahrzeuge angehalten, die das Tempo deutlich überschritten hatten. "Zweimal wurden Werte von 57 Kilometern gemessen, einmal 55 und dreimal 54", teilte Polizeisprecher Michael Heinrich am Freitag mit.

180 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg

In den ersten beiden Fällen ist jeweils ein Bußgeld von 180 Euro und ein Punkt in Flensburg fällig. Sollte es in den Fällen bereits der zweite Verstoß sein, so folgt ein Fahrverbot von einem Monat. In den anderen Fällen wird ein Bußgeld von 115 Euro erhoben – und auch dafür gibt es einen Punkt.