﻿Neumünster: Polizei im Großeinsatz – das steckt dahinter

Die Polizei Neumünster ist am frühen Freitagabend zu einem Großeinsatz an die Friedrichstraße ausgerückt: Sie sollten drei Personen finden, die mit einer Waffe hantiert haben sollen. Sofort rasten Streifenwagen vor die ehemalige Hauptpost.

Neumünster. Der Anrufer am Polizeiruf 110 klang nach Meinung der Beamten seriös: Er habe soeben drei Menschen an der Friedrichstraße in Neumünster gesehen, von denen einer mit einer Schusswaffe herumgefuchtelt habe.

Der Anruf kam am Freitag gegen 17.30 Uhr bei der Polizei an. Die Einsatzleitung beorderte sofort mehrere Streifenwagen an die Friedrichstraße Neumünster. Vor der ehemaligen Hauptpost sprangen die Polizisten aus ihren Fahrzeugen, sperrten die Straße. Sie setzten Helme auf, legten Westen an und schwärmten aus.