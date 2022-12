﻿Heimlich geraucht: Patient setzt im Krankenhaus Sauerstoffgerät in Brand

Es gibt Dinge, die gibt es gar nicht: Die Berufsfeuerwehr ist mit einem kompletten Löschzug zum Friedrich-Ebert-Krankenhaus ausgerückt, weil von dort ein Feueralarm gemeldet wurde. Niemand wurde verletzt, der Schaden war gering: Es hatte lediglich ein Patient sein Sauerstoffgerät in Brand gesetzt, weil er heimlich geraucht hatte.

Neumünster. Am Sonntagabend ist bei der Berufsfeuerwehr in Neumünster ein Alarm aus dem Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) eingegangen, einem der sensibelsten Bereiche in der ganzen Stadt. Wenn es dort brennt, herrscht automatisch Alarmstimmung.

Gegen 20 Uhr wurde der Einsatz gemeldet, und die Berufsfeuerwehr Neumünster und auch mehrere Streifenwagen der Polizei waren schnell vor Ort. Die Straßen rund um das FEK am Rande der Innenstadt wurden großräumig gesperrt.

Patient rauchte auf Station im FEK Neumünster

Zum Glück gab es allerdings schnell Entwarnung: Es war nur zu einem kleinen Feuer auf einer Station im FEK gekommen. Ein Patient hatte sich allen Ernstes, trotz strengsten Verbots, in der Nähe eines Sauerstoffgeräts eine Zigarette angezündet und damit das Gerät in Brand gesetzt.

„Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, es kam zu keinen Personenschäden“, teilte Polizeisprecher Sönke Petersen mit. Es entstand nur ein geringer Sachschaden – an dem Sauerstoffgerät.