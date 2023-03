Neumünster: Rücksichtsloser Autofahrer drängt Radfahrer ins Gebüsch

Immer wieder missachten Autofahrer die Vollsperrung in der Kieler Straße in Neumünster: Besonders rücksichtslos ist ein 58-jähriger Fahrer am Freitag nach Polizeiangaben in dem Abschnitt zwischen Krückenkrug und Am Waldschlößchen vorgegangen.

Neumünster. Immer wieder missachten Autofahrer das Durchfahrtsverbot an der Baustelle in der Kieler Straße in Neumünster, zuletzt verursachte am Freitag, 24. März, ein rücksichtsloser Autofahrer einen Unfall, für den die Polizei jetzt öffentlich nach einem Radfahrer mit Kinderanhänger sucht.

Nach Polizeiangaben passierte der Vorfall gegen 8 Uhr. Ein 58-jährige Fahrer eines grauen Renault hat die Vollsperrung in der Kieler Straße in Neumünster im Stadtteil Einfeld missachtet und fuhr in den Baustellenbereich zwischen Am Waldschlößchen und Krückenkrug, teilte die Polizei mit. In dem 750 Meter langen Abschnitt wird bis Mitte November die Hauptgasleitung modernisiert.

Neumünster: Zwei Bauarbeiter wurden leicht touchiert

Zwei Bauarbeiter wurden nach Polizeiangaben durch die rücksichtslose Fahrweise des 58-jährigen leicht touchiert. Des Weiteren musste ein Fahrradfahrer, der mit einem Kinderanhänger zu diesem Zeitpunkt die Baustelle passierte, nach Zeugenaussagen in ein Gebüsch ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Autofahrer zu vermeiden.

Der Radfahrer war nach dem Vorfall aber bereits weitergefahren. Daher bittet die Polizei Neumünster diesen Radfahrer, sich unter der Tel: 04321/9450 zu melden, damit seine Aussage zum Vorfall auch noch aufgenommen werden kann.