Bahnhof Neumünster: Mutmaßliche Diebe wollten Schließfach als Lager nutzen

Neumünster. Zwei Männer wollten ein Schließfach am Bahnhof Neumünster offenbar als Zwischenlager für mutmaßliches Diebesgut nutzen. Wie die Bundespolizei mitteilt, nahm eine im Rahmen der Holstenköste eingesetzte Zivilstreife die beiden Tatverdächtigen am Donnerstag gegen 20.15 Uhr in den Blick.

Da die Beamten im Vorbeigehen an den beiden amtsbekannten Taschendieben Marihuana rochen, entschlossen sie sich zur Kontrolle, so die Polizei. Die Tatverdächtigen gingen zielgerichtet zu den Schließfächern und wollten dort mutmaßlich im Vorwege gestohlene Parfümflaschen deponieren. In dem Moment schritten die Polizisten ein.

Sie entdeckten bei der Durchsuchung des 19-Jährigen und des 23-Jährigen eine geringe Menge Marihuana sowie ein als gestohlen gemeldetes Smartphone. Beides wurde wie auch weiteres mögliches Diebesgut sichergestellt. Gegen die jungen Männer wurden Strafverfahren wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

In dem Zusammenhang warnt die Bundespolizei vor Taschendieben auf Großveranstaltungen wie der Holstenköste und rät dazu, auf die eigenen Wertsachen und das Gepäck aufzupassen.

