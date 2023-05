﻿Neumünster: Obdachlosenhilfe musste Notbetten aufstellen

Neumünster. Melanie Popp weiß genau, warum die Obdachlosigkeit in Neumünster auf einem neuen Höchststand angekommen ist. „Das geht natürlich auf ganz persönliche Probleme zurück, aber auch auf den zunehmend angespannten Wohnungsmarkt. Menschen mit geringen Einkommen geraten schneller in Mietrückstand – und es ist für sie in Neumünster fast unmöglich geworden, eine neue, günstigere Wohnung zu finden“, sagte die Fachbereichsleiterin für Wohnungslosenhilfe bei der Diakonie Altholstein.

Sie stellte zusammen mit Diakonie-Geschäftsführer Heinrich Deicke und Neumünsters Stadtrat Carsten Hillgruber (SPD) den Jahresbericht 2022 der Zentralen Beratungsstelle für Menschen in Wohnungsnot (ZBS) der Diakonie Altholstein vor.

230 Obdachlose haben in Neumünster in der Notunterkunft übernachtet

Die verzeichnete in Neumünster im vergangenen Jahr mehr als 6000 Übernachtungen in der Einrichtung an der Gasstraße. Im Vergleich mit 2020, dem Jahr mit der bis dahin stärksten Auslastung, entspricht das einem Anstieg um mehr als zehn Prozent. 230 Wohnungslose haben die Übernachtungsstelle in 2022 unterschiedlich oft aufgesucht; im Vorjahr waren es nur 175 Menschen.

Die Zentrale Beratungsstelle in Wohnungsnot ist in Neumünster an der Gasstraße angesiedelt. © Quelle: Ulf Dahl

Aufgrund dieser extrem hohen Auslastung war das Team der ZBS im vergangenen Jahr sogar gezwungen, Notbetten aufzustellen und sogar gelegentlich Hotelbetten für die Obdachlosen zu buchen. „Das war wirklich keine einfache Situation“, sagte Heinrich Deicke. Zum Glück habe man mit der Stadt Neumünster einen zuverlässigen Partner (und Finanzier). Deicke: „Alle Akteure im sozialen Hilfesystem sind sich der Brisanz der Lage bewusst und versuchen, für Neumünster gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.“

In der ZBS werden die Menschen auch vorbeugend beraten, damit sie bestenfalls gar nicht erst ihre Wohnung verlieren – etwa bei Mietschulden, fristlosen Kündigungen oder Räumungsklagen. Die Fälle werden immer komplexer, die Bearbeitungsdauer steigt deutlich, 2022 von vier auf sechs Monate). „In der praktischen Arbeit merken wir auch, dass unsere Hilfen für diese Personengruppen nicht mehr greifen und es notwendig ist, neue Lösungswege zu erarbeiten. Wir sehen auch immer mehr Menschen mit psychischen Problemen“, sagte Melanie Popp.

Ambulante Wohnbetreuung in Neumünster ist erfolgreich

Die ZBS betreibt seit 2019 auch eine „Ambulante Wohnbetreuung“ in Neumünster: Dabei mietet die Diakonie Wohnungen, vermietet sie an ihre Klienten weiter und betreut sie dann auch – mit dem Ziel, dass sie die Wohnung am Ende der Betreuungszeit selber übernehmen und dauerhaft behalten können.

„Dieses Projekt verläuft außerordentlich positiv“, sagte Melanie Popp; seit Beginn der Maßnahme haben kaum Klienten die Wohnung wieder verloren. Ein weiterer Effekt des Projekts sei, dass der größte Teil der Menschen am Ende nicht nur eine eigene Wohnung haben, sondern sich ebenfalls häufig eine berufliche Perspektive geschaffen haben.

