﻿Sternschnuppen regnen kurz vor Weihnachten vom Himmel

In der kommenden Woche werden wieder viele Sternschnuppen vom Himmel regnen. Die Sternwarte Neumünster erklärt, was es mit den Geminiden auf sich hat und wie man sich damit mit etwas Glück ein schönes Weihnachtsgeschenk wünschen kann.

Neumünster. Sie wurden nach dem Sternbild Zwillinge benannt: Die „Geminiden“ sorgen Mitte Dezember für ein schönes Sternschnuppenschauspiel am Himmel über Neumünster und ganz Mittelholstein. Der Höhepunkt der Aktivität wird am Mittwoch, 14. Dezember, um 14 Uhr erreicht, daher sind die Nächte auf den 14. und auf den 15. Dezember am besten zur Sternschnuppenjagd geeignet.