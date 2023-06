Tankstelle in Neumünster überfallen: Täter flüchtig

Neumünster. In Neumünster ist eine Tankstelle überfallen worden. Der Täter ist noch auf der Flucht, die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Dienstag, 13. Juni, bedrohte nach Angaben der Polizei gegen 21.40 Uhr ein unbekannter Mann eine Angestellte der Tankstelle in der Rendsburger Straße in Neumünster mit einem Messer. Er forderte sie mehrfach auf, ihm das Geld aus der Kasse zu geben, was die Frau allerdings verweigerte.

Täter flüchtet ohne Beute aus Tankstelle in Neumünster

Als ein weiterer Kunde die Tankstelle betrat, flüchtete der Täter aus der Tankstelle ohne Beute, so die Polizei. Sie sucht jetzt nach weiteren Zeugen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Täter war demnach circa 165 bis 175 cm groß und hatte rote mittellange Haare, die rechts gescheitelt waren. Der Täter trug eine Brille und soll ein westeuropäisches Erscheinungsbild gemacht haben. Außerdem trug er eine weiße Mund-Nasen-Maske, er war schlank, trug einen dunkelblauen Pullover von Lacoste, darunter ein weißes T-Shirt, blaue Jeans und schwarz-graue Schuhe. Er hatte außerdem einen grau-grünen Rucksack dabei.

Wer hat diesen Mann am Dienstagabend gesehen? Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter Tel. 04321/9450.

KN