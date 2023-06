Kein Sido, kein Alligatoah: Veranstalter sagt Hip-Hop-Festival in Neumünster ab

Neumünster. Die Überschrift über dem Post bei Facebook lässt keine Fragen offen: „Urban Beatz Festival 2023 in Neumünster abgesagt!“ Das für den 22. und 23. Juli geplante Festival für Fans der Hip-Hop-Musik findet nicht statt.

10 000 Fans sollte das erste „Urban Beatz“-Festival auf das Gelände der Holstenhallen locken. Die Topstars Sido und Alligatoah sollten ihre einzigen Open-Air-Konzerte des Jahres im Norden geben. Auch die weiteren Künstlerinnen und Künstler, die an zwei Tagen auftreten sollten, konnten sich sehen lassen. Die Kartenpreise (69,90 Euro pro Tag) waren eher günstig.

Urban Beatz mit Sido und Alligatoah in Neumünster: Veranstalter zieht Notbremse

Am Mittwoch gab der Veranstalter mit Bedauern die Absage bekannt. Bis zuletzt habe man versucht, das Festival für die Fans zu realisieren, aber: „Die massive Anzahl von Open-Air-Veranstaltungen erschwert in diesem Sommer trotz des erstklassigen Line-ups die Organisation und Durchführung erheblich“, so der Veranstalter. Übersetzt kann das nur heißen: Der Vorverkauf war schlecht. Notbremse.

„Ja, das ist leider so. Wir haben nicht genug Tickets verkauft, und bevor das Risiko für meine Firma zu groß wurde, habe ich die Reißleine gezogen“, sagte Daniel Spinler von Baltic Eventmanagement. Die Zeiten hätten sich geändert. Spinler: „Die Kaufkraft lässt nach. Viele Festivals in ganz Deutschland leiden darunter.“

Das Team von Baltic Eventmanagement veranstaltet auch alljährlich die Festivals am Eckernförder Südstrand und das „Baltic Open Air“ im Wikingerland Hadeby bei Schleswig. Diese Veranstaltungen seien von der Absage für Urban Beatz in Neumünster in keiner Weise betroffen, sagte Spinler. „Beide Vorverkäufe laufen sehr gut. Das sind aber auch etablierte Veranstaltungen, und in Neumünster wollten wir einmal etwas Neues versuchen.“

Fans bekommen Tickets nach Angaben des Veranstalters erstattet: „Die Ticketanbieter machen dazu ein Kundenmailing. Die Fans werden hierzu per E-Mail informiert.“

