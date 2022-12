﻿Von FEK bis Wochenmarkt: Vieles in Neumünster öffnet über die Festtage anders

Über Weihnachten und den Jahreswechsel passen in Neumünster viele Einrichtungen wie Praxen, Bad am Stadtwald, Stadtbücherei und Museum ihre Öffnungszeiten an. Hier lesen Sie, was Sie wann erledigen können und welche Möglichkeiten es noch über die Feiertage gibt.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket